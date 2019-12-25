應景耶誕節！林金結「化身聖誕老人發糖」　李縉穎聖誕城親子同樂

▲ 林金結化身聖誕老人發糖果。（圖／翻攝自林金結臉書）

記者張嘉晏／綜合報導

適逢聖誕節，新北市第10選區（三峽、土城）立委候選人林金結24日晚間穿了一身紅，化身為聖誕老人鄉親一起度過平安夜，無黨籍候選人李縉穎則是擔任「金銀聖誕城」的親善大使，和爸媽孩子一起同樂。

林金結24日穿戴著聖誕老人的裝扮和鬍子，到土城的裕民廣場舉行座談會，一開始就在舞台上手持發光棒，和啦啦隊一起熱舞炒熱氣氛，隨後還發送糖果象徵福氣，與會民眾都相當踴躍。

林金結說，過去土城沒有捷運、大型醫院，在他的推動下，這些大型建設都已經進駐，土城從一個工業城，進步到可以和台北市並駕齊驅的「宜居城市」，未來若當選，也將在此設立大型公園，供民眾和毛小孩同樂的友善空間。

▲李縉穎推親子政策 。（圖／翻攝自李縉穎臉書）

另一邊無黨籍的候選人李縉穎則是擔任三峽「金銀聖誕城」的親善大使，在20日到23日期間，現場設有大型氣墊床、旋轉木馬及摩天輪，白天都可見許多爸媽帶著孩子來遊玩，晚上場內一點燈，又是另一種溫馨的氛圍。

他也指出，第三天下午他站在旋轉木馬旁時，眼見一對男孩前來，立刻就被工作人員認出，一旁的媽媽這才表示「因為太好玩了，我們來第三天！」相當捧場。

李縉穎說，看著孩子們的笑容，他更相信，土城、三峽是非常需要一個「以孩子為主、為孩子而做」的整體規劃，未來他若有機會進入立法院，這也會成為他向前的動力。

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