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外國妹「豪邁開腿坐墳墓」！她開心換頭貼...網怒：當台灣人都塑膠？

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／帳Lestarii）

▲印尼女子坐在墳墓上拍照。（圖／翻攝自Facebook／Lestarii）

實習記者賴韻如／綜合報導

台灣有許多民俗文化，外國人可能不了解，一不小心就會觸碰禁忌。最近一張照片在網路上瘋傳，只見一名信奉伊斯蘭教的印尼女子，竟然雙腿開開地坐在祖先牌位上拍照，甚至還換成大頭貼，照片曝光後讓許多網友紛紛直呼「超離譜」。

這名印尼女子在臉書上發布了這張照片並寫道，「Ganti lh dulu bah uda muak itu itu aja」，並在文末附上了「鬼、花、豬鼻」的表情符號。畫面中可以看見，她當天穿著長袖、牛仔褲、頭帶著粉色絲巾，屁股直接坐在祖先牌位上拍照，墳墓兩旁寫著「南山添福祿，海川遠流長」的對聯，而正下方則是寫著大大的「福祿壽」三個字，一眼就能辨識出是墳墓。

照片隨後被分享至臉書《爆廢公社公開版》，一曝光便立即引起網友撻伐，大家紛紛留言表示，「這樣真的很沒禮貌...」、「會有報應！」、「很不尊重」、「晚上妳就知道」、「是在哈囉？」、「看起來墓地很新，應該是剛下葬沒多久」、「現在是當我們台灣人都塑膠膩」、「不知者無罪」。但也有網友至當事者臉書發現，該名印尼女子其實根本知道這是墳墓，卻毫不避諱，許多網友因此湧入灌爆留言怒罵，她隨後也迅速將照片移除。

這種類似的事件已經不是第一次，今年10月丹麥自行車手Anthon Charmig到台灣比賽，比賽之餘在台灣各地旅遊，卻不小心觸犯禁忌。他雙腿開開得坐在墳墓牌位前的供桌，直街把墳墓當「龍椅」，甚至拍照打卡，讓許多網友看了直冒汗，但最後Anthon Charmig得知觸犯台灣文化，他就立刻將照片刪除了。

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