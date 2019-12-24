趁聖誕節換支錶吧！Garmin、Fitbit帶給你時尚、健康好心情

▲Garmin、Fitbit聖誕節購物提案。（圖／業者提供）

記者邱倢芯／綜合報導

今天就是一年一度的平安夜了，想好要買什麼禮物犒賞辛苦許久的自己了呢？針對今年的聖誕節，Garmin與Fitbit都提出了聖誕提案，要讓你擁有換錶好心情之外，也能獲得健康。

聖誕節Garmin推薦兩款錶讓你兼具時尚與智慧

今年聖誕節Garmin提供兩款時尚百搭、潮流有型的聖誕送禮推薦，無論是兼具時尚外型與智慧功能的vivomove系列或展現強悍個人風格的Instinct本我系列GPS腕錶，都為聖誕時節的送禮智慧潮選，以Garmin專屬型格的聖誕獻禮，在年末帶來滿滿的祝福。

針對較為陽剛的消費者，Garmin推出了全新搭載多樣軍事戰術模式的Instinct本我系列軍事戰術版智慧腕錶；全新軍事戰術版在兩款經典軍事風格的潛行黑、郊狼棕配色外，更推出迷彩灰與迷彩棕兩款為亞洲限定設計款，靈感來自美軍迷彩圖樣，融入迷彩元素與戰地掩蔽色彩概念，全新系列新增軍事戰術模式，跳傘、夜視、潛行模式等軍事作戰功能；兼具日常生活的多種運動模式、智慧通知功能等多樣機能，打造出內在、外型兼具、強悍有型的Instinct本我系列軍事戰術版智慧腕錶，建議售價11,990元。

而針對偏好都會時尚穿搭的消費者，Garmin最新vivomove系列最高階搭載全螢幕隱藏式觸控螢幕與全新設計互動指針，精緻極簡的3針面盤敲敲觸動，喚醒鮮亮的智慧視覺，突破傳統指針僅指引時間刻度，互動指針滑順指向智慧功能顯示，提供全面的健康數據監測與行動支付導入，寬闊的觸控式螢幕允許更完整的訊息提示功能，獨一有二，有美型、有智慧，展現新世代不被定義的態度。

▼針對偏好都會時尚穿搭的消費者，Garmin vivomove系列兼具美型與智慧於一身。（圖／業者提供）

vivomove全系列提供39、42、44毫米多種尺寸與材質變化，共16種不同風格選擇，湛黑、PVD玫瑰金、流沙金、極地銀錶殼，搭配低調奢華風米蘭金屬鍊帶、優雅小牛皮真皮錶帶、極輕編織錶帶或親膚矽膠錶帶，動靜之間隨心所欲掌握。vivomove系列建議售價8,490元至17,990元。

聖誕大餐過後 Fitbit陪你一起運動找回身材

為了歡慶佳節，還有什麼比能夠維持健康和健身習慣的禮物更吸引人呢？Fitbit指出，如果你在找時尚又貼心的驚喜禮品，全新智慧手錶或智慧健身手環是贈送親朋好友的最佳選擇。

選擇Fitbit裝置作為禮物，代表收禮者也能享有專屬平台與技術，這些功能均經過實證，能幫助使用者發揮最佳身體潛能、保持靈活同時維持健康體重。Fitbit為今年聖誕節準備多款創新產品，不論預算多寡、生活方式需求，都能找到理想的商品。不管是全新頂級Fitbit Versa 2智慧手錶、適合日常生活的Fitbit Inspire HR智慧健身手環，或者是進階版的Fitbit Charge 3智慧健身手環，Fitbit產品能滿足所有人的需求。

此外，在最新的Fitbit OS 4.1版軟體更新中，Fitbit體驗再度升級，例如Versa 2創新的智慧喚醒功能在最適當的時機將用戶喚醒，讓用戶醒來時精神充沛；全新的時鐘面板切換工具讓用戶能依照穿搭、活動或心情，輕鬆更換錶面；全新PurePulse演算法，運用機器學習，透過光學感測器辨識心率特徵，可提高整體準確度。

▼Fitbit認為，同時能兼具維持健康，以及時尚穿搭的禮物最吸引人。（圖／業者提供）

除此之外，Fitbit針對聖誕節提出了兩大好康優惠：

好康優惠1：「Fitbit 為您獻上聖誕佳禮」

即日起至12月31日止，凡購買 Fitbit Versa 2 上網登錄即贈送原廠市值新台幣1,590元的深灰橘或粉色編織錶帶1盒。

好康優惠2：「來點伸展吧！Fitbit 讓每一刻都精彩」

即日起至凡購買Fitbit 主機或配件發票金額單筆達4,000元以上，上網登錄發票即可抽市值4,990元的電動伸展滾筒，每分鐘高達4000次震動的滾筒協助使用者在運動前後更有效放鬆緊繃的筋肉。