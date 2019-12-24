獨／潘恒旭的麻將大賽不辦了！　高市新局長要「常態性」打麻將



▲韓國瑜在2019年8月歷經麻將風波。（合成圖／翻攝林智鴻臉書、記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

今年8月高市議員林智鴻PO出一張高雄市長韓國瑜在春節期間與家人聚再一起打麻將的照片，打臉韓國瑜曾說過的「當選後不打麻將」，引發各界熱議，時任觀光局長潘恒旭則「順水推舟」喊說12月要辦麻將大賽，地點就選在三鳳中街，不過12月都快過完了，麻將大賽不見蹤影。對此，現任觀光局長邱俊龍證實12月的麻將大賽不辦了，但要改成找一塊空間，可常態性的打麻將空間。

▲ 時任高市觀光局長潘恒旭曾喊出要辦麻將大賽 。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市長韓國瑜宣稱自己上任後便沒有打過麻將，卻被高雄市議員林智鴻PO照打臉，引發外界熱議，時任觀光局長潘恒旭也向媒體表示「如果要辦的話，應該會是在12月份辦，前三名的獎品，第一名就是10萬三鳳中街的購物禮金、再來第二名就是5萬塊三鳳街的購物金，是能夠帶動年貨大街買氣」。但12月都快過完了，說好的麻將大賽卻是不見蹤影，不免讓人質疑又跳票了嗎？

對此，詢問了現任高市觀光局長邱俊龍，他證實潘恒旭口中的這場麻將大賽，確定不辦了！但是，要改成其他方式來舉辦麻將大賽，現在正與有興趣的廠商在討論中，要將這個麻將大賽辦在一個場地，而且不會是一次性活動，而是常態可以去打麻將的地方。

邱俊龍表示，想把麻將大賽改成其他形式，目前正在找地，規劃為閒置空間或是飯店，但因為不能有賭博概念，也不能有獎金制度，目前正卡關於在怎麼樣的法令下次是合法可以舉辦，邱俊龍提到，要把獎金轉化成公益去幫助弱勢團體。

▲高市觀光局長邱俊龍對麻將大賽有新想法 。（圖／記者洪靖宜攝）

他也坦承遊戲規則會有點複雜，因為要如何在公家單位的角色來公開辦理麻將大賽甚至是制度化，目前的法令確實得審慎思考，但一切都已經在討論程序中。邱說「就像跟賽馬一樣，原本是好想法，但套到法律上就會牽連到賭博，但我們的活動不可能去跟賭博做牽連，是想把麻將變成『運動』」。

邱俊龍說，廠商相關資料報告都準備好了，現在就是糾結怎麼讓麻將大賽跟賭博劃分成兩件事，目前以考慮辦理在飯店為優先，也有接洽了飯店業者，由於飯店本來就有客群，而業者也樂觀其成，認為是個噱頭，但重點就是得搞定好制度。

至於下一步就是要拜會警察局，把規劃內容與警察局做個討論，目前就卡關在這裡。邱俊龍說確實不容易，但他說「我不想做一次大賽，希望把麻將大賽做得長久，且只用一次性活動對城市觀光效益不大，我們想將賽事擴充成常態經營模式，但得避掉跟賭博畫上等號。」

「即日起，我退出老化黨。」

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