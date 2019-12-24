新竹鐵道路二段人行道完工　為學童就醫民眾打造安全步道

▲新竹市副市長沈慧虹與長輩體驗新建完成的人行道。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

鐵道路二段串聯光華國中、三民國小及台大醫院新竹分院，學童及就醫民眾步行需求量大，過去必須與車爭道，新竹市政府爭取內政部營建署補助推動鐵道路二段人行道工程，解決長期以來缺乏人行道的困境，新竹市副市長沈慧虹表示，為了解決學童及就醫民眾步行需求，市府積極溝通協調取得地方共識，打造一條安全、順暢的步道。

新竹市政府交通處長倪茂榮表示，鐵道路18年前從鐵道開闢為道路，因停車需求殷切，所以在路側規劃停車格解決周邊就醫民眾的停車需求，鐵道路二段沿線有光華國中、三民國小及台大醫院新竹分院，更緊鄰大型社區，步行需求大，鐵道路雖然公園已有健康步道，但不利輪椅族及娃娃車行走，且沿線變電箱、電桿、燈桿影響通行，學童及就醫民眾常常必須與車爭道。為了改善無人行道的困境，市府調整道路配置及整合周邊公、私有畸零空地，整體規劃1-3公尺人行道，總長約630公尺，總經費1,100萬元，營建署補助836.4萬元。

沈慧虹表示，鐵道路過去沒有人行道，輪椅族在車道上沒有空間可以閃避車輛，險象環生。市府照顧市民步行安全，全力推動鐵道路二段人行道工程，並落實通用設計概念，讓老人、學童、輪椅及推嬰兒車的父母都能暢行無阻，雖然推動過程會有反對意見、管線遷移等困難，市府耐心協調與溝通，最終達成共識順利推動，能有安全、順暢的人行道，是市民的福氣。市府也會持續積極爭取中央各項經費補助打造安全的步道，讓市民可以安心的走在道路上、學童快樂平安通學。

沈慧虹也打趣的說，鐵道路二段人行道得之不易，18年的時間小孩都成年了，這是給周邊居民最棒的成年禮。副市長沈慧虹也與金華里長輩高齡90歲的陳麗妃與80歲的辛胡慶妹一起體驗新建完成的人行道，2位長輩邊走邊說「人行道很安全、很好走。」

交通處表示，市府在去年完成全長1公里、寬6公尺的新竹綠園道，同時打造兼具休閒、親水的隆恩圳，串聯4公里的新竹之森。也在湳雅街台大醫院湳雅院區市地重劃，提供3.14公頃綠地及生態草溝、鋪面步道等設施，讓市民朋友享受安全、舒適的萬坪大草皮。鐵道路二段完工後，不僅提供學童安全的步行空間，也提供市民往返周邊公園綠地休憩、散步的通道。