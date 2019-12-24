偏鄉耗能設施汰換補助　溫暖弱勢家庭

▲台南市環保局協助偏鄉地區低收入戶、獨居、身障、急難家庭及邊緣戶等弱勢族群，汰換老舊耗能設備為節能設備。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局為落實社會福利政策兼具節能減碳效益，今年推出「2019年台南市弱勢家庭節能改造補助辦法」，協助偏鄉地區第1、2、3款低收入戶、獨居、身障、急難家庭及邊緣戶等弱勢族群，汰換老舊耗能設備為節能設備，達到幫助弱勢族群提升生活品質，及降低住商部門電力使用量。

台南市長黃偉哲表示，關懷弱勢一直是市府重要政策及努力目標，本年度透過向環保署申請計畫經費補助偏鄉資源較不足之弱勢族群汰換耗能設備，並由環保局、區公所等市府團隊協助進行補助申請，超過500戶弱勢家庭接受補助，以每日使用8小時估算，1年可節省約7.7萬度電，減少約41公噸二氧化碳排放量，除關懷弱勢外，同時亦具有節能減碳之成效。

環保局長林淵淙表示，於訪視過程中看到許多獨居老人，依靠區公所、社會局補助維生，家中燈具極為老舊甚至故障，造成室內光線昏暗，對於行動不便的住戶安全上有極大的問題，而民眾本身又無多餘經濟能力請業者進行裝修，透過主動替弱勢家庭汰換安裝節能LED燈具，完工後大幅提升室內照度，不僅達到節能效益，亦確保居住安全。訪視中也發現邊緣戶家中燈具老舊年久失修，亮度嚴重不足，對學童學習造成極大負擔，經過改造後大幅增加亮度，不僅保護學童視力，增進學生學習欲望，也達到降低弱勢家庭電費負擔的目標。

家住南化的身障民眾也表示，十分感謝市府團隊的付出，原本家中燈具皆為工地用的簡易型燈具，地板與牆面也佈滿凌亂電線，經過環保局協助改造將線路全部重新設計，並加裝安全開關，現在身活起居方便許多，而且充足的室內照明也讓家中變得更加溫暖，感受到社會的關懷。

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