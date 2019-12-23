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母娘肯定勤政愛民　汐止善琴慈惠堂捐白米千斤助花蓮弱勢

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▲▼新北市汐止區善琴慈惠堂由堂主陳雪嬌及信徒，代表捐贈白米1千斤助花蓮弱勢。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲新北市汐止區善琴慈惠堂由堂主陳雪嬌及信徒，代表捐贈白米1千斤助花蓮弱勢。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新北市汐止區善琴慈惠堂日前再度來到花蓮市公所捐一千斤的白米，堂主陳雪嬌說，母娘肯定魏嘉賢市長勤政愛民，特地旨示捐米給花蓮市。市長魏嘉賢感謝母娘慈悲，並表示這批物資會在最短時間內轉送給有需要的家庭。

▲▼新北市汐止區善琴慈惠堂由堂主陳雪嬌及信徒，代表捐贈白米1千斤助花蓮弱勢。（圖／花蓮市公所提供，下同）

今年善琴慈惠堂建廟五周年，為擴大對弱勢關懷，陳雪嬌堂主奉母娘旨示送米至各縣市，陳堂主與信徒以及新北市議員周雅玲等人到花蓮市公所代表捐贈。善琴慈惠堂去年二月在花蓮市發生強烈地震後，偕同各地慈惠堂一起捐款幫助花蓮震災，且在母娘旨示下，更與善琴慈善會一起行善傳愛，去年四月、八月、十二月以及今年的七月合計捐了七千斤的白米給花蓮市，傳達母娘對世人的慈悲為懷。

陳雪嬌堂主說，台灣近年來天災地變很多，太乙真人及瑤池金母旨示要移轉災劫，善琴慈惠堂透過行善及傳達母娘的慈悲，希望能化解災難。母娘也肯定魏市長勤政愛民的作為，特地旨示一定要照顧花蓮市，尤其母娘發祥地就在花蓮，善琴慈惠堂因此從後山做起，將信徒募集的白米發送出去，藉由拋磚引玉，讓更多人關注弱勢的群眾，也讓母娘慈悲溫暖世人。

▲▼新北市汐止區善琴慈惠堂由堂主陳雪嬌及信徒，代表捐贈白米1千斤助花蓮弱勢。（圖／花蓮市公所提供，下同）

市長魏嘉賢致贈感謝狀。

魏嘉賢市長代表花蓮市公所致贈感謝狀，感謝陳堂主及信徒們連續多次對花蓮市的關懷。他說，善琴慈惠堂捐贈的白米，市公所將會在最短時間內發送給社福機構及關懷戶。

魏嘉賢表示，花蓮市公所接受各方善心物資捐贈，透過社福資源整合平台，將物資有效並妥適分配給市區弱勢族群，也多次舉辦大型物資轉贈活動，將包括低收、中低收、特境、馬上關懷、近貧等家庭納入市公所社福關懷體系，市公所非常樂於成為社會公益的平台，歡迎善心人士、企業社團等洽詢花蓮市公所社勞課。

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