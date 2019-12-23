陳怡珍巧扮聖誕老人　關懷弱勢朋友

▲立委陳亭妃、市議員陳怡珍聯，結合台南市府城同心協會巧扮聖誕老人，前往瑞復益智中心及鴻佳啟能庇護中心發送糖果給院生及致贈慰問金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

聖誕節即將來臨，立委陳亭妃、市議員陳怡珍聯合服務處，結合台南市府城同心協會的姐妹們，23日巧扮聖誕老人，前往瑞復益智中心及鴻佳啟能庇護中心發送糖果給院生及致贈慰問金，院生看到聖誕老人們來關懷他們都開心不已，有的還以歌聲來歡迎，中心頓時充滿歡樂的聖誕氣氛。

台南市府城同心協會榮譽理事長陳黃秀、市議員陳怡珍皆表示，身心障礙朋友需要大家共同來關懷，希望社會各界一起來送愛行善，讓弱勢朋友感受社會的溫暖。



市議員陳怡珍表示，聖誕節除了是吃大餐舉辦晚會的日子，更是溫馨感恩關懷的日子，尤其弱勢朋友更是需要關心的一群，鑑此，特在聖誕節前結合府城同心協會理監事巧扮聖誕老人訪視收容腦性麻痺、肌肉萎縮症等身心障礙者的瑞復益智中心、鴻佳啟能庇護中心，發送糖果鼓勵院生並致贈慰問金，期能帶給院生歡樂與勇氣迎向新的一年。

台南市府城同心協會榮譽理事長陳黃秀率理監事及市議員陳怡珍等一行10多人先至瑞復益智中心，一行看到中心收容罹患腦性麻痺、肌肉萎縮症等院童正勇敢的接受各種復健學習，都非常感動，有的甚至掉下淚來，這群「聖誕老婆婆」除鼓勵他們要勇敢要加油外，對辛苦輔導照顧他們的老師志工，也表達最崇高的敬意。第二站至鴻佳啟能庇護中心，祝福所有院生聖誕快樂，平安迎接新的一年。

瑞復益智中心主任李雪瑛及鴻佳啟能庇護中心院長沈淑惠皆表示，感謝社會愛心團體的協助，讓弱勢團體度過難關，更希望各界持續捐贈善款，讓身心障礙朋友得到更好的照護。

市議員陳怡珍表示，照顧弱勢朋友需要公私協力，除了民間熱心團體的雪中送炭外，公部門也責無旁貸，她會在市議會督促市府社會局務必提供相關資源，讓照顧弱勢朋友的機構都能善盡永續照護之責，姐姐立法委員陳亭妃也會在立法院為弱勢朋友發聲請中央有關部會相關經費一定要編列到位，讓弱勢朋友的權益得到應有的保障。

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