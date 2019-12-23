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隱瞞愛滋病...國小老師與同志無套愛愛　輕判1年5月

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▲▼排擠／失落／低潮／孤單／煩惱／霸凌（示意圖／Andrew E Weber，取自免費圖庫stocksnap）

▲男同志隱瞞愛滋病事實，與同性友人進行危險性行為。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者陳羿妏／台北報導

曾任國小老師的阿華（化名）隱瞞愛滋病事實，與同性友人阿輝（化名）進行無套口交，遭到檢方起訴。台北地院審理，認為阿華明知身為感染者卻不說，還與阿輝進行危險性行為，被依致傳染於人未遂罪，判有期徒刑1年5個月。全案可上訴。

阿華在2003年6月27日經台大醫院檢驗，確診患有愛滋病，於同年7月開始接受治療，孰料，他明知自己是感染者卻不說，隱瞞事實與阿輝在2018年5月22日到24日期間，在住處互相「無套口交」，事後對方檢驗後所幸結果為陰性，確定沒感染，但是對他提告。

法官審理指出，根據2007年7月11日修正後的「後天免疫缺乏症候群防治條例」，針對明知自己感染仍與他人發生危險性行為者等，以及共用針頭等行為，應該要提高刑度，但斟酌他的行為並非強迫對方，阿輝也請求法院從輕量刑，因此依致傳染於人未遂罪，判有期徒刑1年5個月。全案可上訴。


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