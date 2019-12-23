憂《反滲透法》變扣帽子法　台商反問：是否進入戒嚴

▲大陸國台辦主任劉結一出席「2019全國台協會長座談會」。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

大陸全國台企聯今（23日）上午舉行「2019全國台協會長座談會」，針對《反滲透法》年底前將通過，全國台企聯會長李政宏指出，法案充滿很多不知道怎麼解讀的事情，自由裁量權又在政府機關，他坦言，絕對是會擔心被扣帽子。全國台企聯常務副會長章啟正則質疑，反滲透法是否代表進入戒嚴。

今年的全國台協會長座談會22日至24日在北京舉行，邀請大陸各地台協會長、台企聯協會的會長、堅市長、榮譽會長、常務副會長等幹部與會。除劉結一出席座談會外，海協會長張志軍也預定出席23日晚間的「全國台企聯迎新晚會」。

李政宏在會議開始前接受媒體訪問，他指出，反滲透法的出現，讓台商擔心會被扣帽子，因為像是兩岸婚姻跟企業合作，比如台資企業跟國營企業合作，裡面充滿很多不知道怎麼解讀的事情，自由裁量權又在政府機關。

▲全國台企聯會長李政宏。（圖／記者曾俊豪攝）

他認為，反滲透法直接跳過檢調程序，只要認為有懷疑的地方，就可以調查。「檢調機關要去證明你有罪，但在反滲透法，卻是要求所以廣大兩岸交流的朋友，去證明自己無罪。用法律解決政治問題，是很糟糕的一件事。」

此外，全國台企聯常務副會長、北京台協會長章啟正則指出，反滲透法是非常「犀利」的法令，盼望政府對法令謹慎研究，不然會對台商像是在大陸經商、訪問時造成更多難處。

至於反滲透法的出現，是否會影響台商返台投票意願？章啟正表示，只會有一個反應，就是大家反而要回去投票，「因為反滲透法完全是不合理的條文，為甚麼要有這個條文？這麼多年來從來沒有這樣，是否進入戒嚴的條例。」

▲全國台企聯常務副會長、北京市台協會長章啟正。（圖／記者曾俊豪攝）