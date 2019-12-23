老爸清完手槍忘記收好　9歲小哥哥撿起來玩射中6歲妹

▲男童拿爸爸的手槍玩耍，卻誤傷妹妹。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

澳洲昆士蘭省城市凱恩斯（Cairns）一名48歲的爸爸今年5月在家中保養槍械，結束後卻忘記收好，沒想到9歲的兒子拿起來把玩，不小心擊發子彈，打中6歲女兒的肩膀，幸好送醫治療後並沒有大礙，他則因為這個疏忽吃上官司，被當地法院法官判處罰款澳幣2500元（約新台幣5.1萬元）。

根據《ABC Local》報導，昆士蘭警方表示，今年5月間該名父親在家中的臥室清理一把9毫米的格洛克手槍（Glock Pistol），結束之後卻忘了把槍收在孩子拿不到的地方，接著就離開房間；此時，9歲的兒子跑到爸爸房間玩耍，看到手槍瞬間好奇心爆發，馬上撿起來把玩。

▲這位粗心的父親事後相當懊悔沒把槍收好。

沒想到小哥哥在玩耍的過程中誤觸扳機，擊發的子彈正好打中6歲妹妹的肩膀。家人聽到槍聲立即跑進房間查看，並把受傷的女童送醫，幸好子彈並未打中要害，孩子經過治療後已逐漸恢復健康。

由於這位父親是合法持有槍械，只是因為一時粗心，險些釀成大禍。當地法院法官伍德福德（Ross Woodford）認為，這次的事件對父親來說是一場災難，同時也是一次悲劇性的提醒，他必須了解孩子們對任何事情都抱有好奇心，甚至可能會動手擺弄「眼前的物品」，因此除了判處澳幣2500元的罰款外，還得加碼接受槍枝安全培訓，以免類似的事件再度發生。