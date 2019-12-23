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克羅埃西亞總統大選　出口民調：左派挑戰者3.2 %領先首位女總統

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▲▼克羅埃西亞現任女總統季塔洛維奇（Kolinda Grabar-Kitarovic），左派挑戰者米蘭諾維奇（Zoran Milanovic）。（圖／路透）

▲米蘭諾維奇（Zoran Milanovic）再次強勢問鼎。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

東歐國家克羅埃西亞（Croatia）於當地時間周日（22日）結束第一輪總統投票，出口民調顯示，路線中間偏右的現任女總統季塔洛維奇（Kolinda Grabar-Kitarovic），和社會民主黨領導人米蘭諾維奇（Zoran Milanovic）分居前2名，雙雙挺入第二輪投票。

路透社引述出口民調指出，曾在2011年至2016年間擔任過總理的米蘭諾維奇，在此次投票中以29.6％的得票率領先，他很有可能代表社會民主黨（Socialist Democrat）重掌權力。

▲▼克羅埃西亞現任女總統季塔洛維奇（Kolinda Grabar-Kitarovic），左派挑戰者米蘭諾維奇（Zoran Milanovic）。（圖／路透）

▲季塔洛維奇（Kolinda Grabar-Kitarovic），將在明年1月和米蘭諾維奇對決。（圖／路透）

國會最大黨克羅埃西亞民主聯盟（Croatian Democratic Union，HDZ）參選人季塔洛維奇，則是以26.4％居次，得到進入第二輪投票的機會。作為克羅埃西亞史上最年輕及首位女總統，她的連任之路受到相當強力的挑戰。

屈居第三的則是今年6月宣布獨立參選的流行音樂人斯寇羅（Miroslav Skoro），得票率約在24.1％。第一輪投票結果正式公布後，11名參選人中的前2名將有機會前進到下一輪，而第二輪投票時間在2020年1月5日。

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