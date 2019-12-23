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韓流消退、豬隊友失言效應！綠營人士：北市立委選情跟著小英水漲船高

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▲吳怡農、高嘉瑜。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳怡農、高嘉瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

友綠立委候選人林昶佐21日舉辦「台灣大凱旋」造勢音樂晚會，5萬粉絲擠爆凱道，總統蔡英文壓軸現身力挺，為台北市綠營選情衝刺。針對北市立委選情，綠營地方人士表示，目標是「坐3望5」，八席都有機會，尤其是韓流消退、加上張善政及吳敦義等豬隊友近日頻頻失言，就連對上國民黨強勁對手的高嘉瑜、許淑華及吳怡農選情都跟著總統民調水漲船高。

地方人士表示，台北市過去長期被認為是藍大於綠、鐵板一塊的選區，不過，自從2014年柯文哲以無黨籍當選市長以後，選民結構開始轉變，關鍵在於除了固有的藍營軍公教選民外，中間、年輕選民比較不會受到藍綠政黨的掌控，這群選民對資訊掌握敏銳，任何時事議題的風吹草動，都可能直接影響選民的投票行為。

地方人士指出，這一次選戰韓國瑜不斷走偏鋒，副手張善政也是不斷失言，加上大環境上香港反送中議題發酵，以及國民黨不分區名單納入親中的吳斯懷等效應，除了中間年輕選民不會買單，既有的藍營選民也對國民黨失望，可能降低出來投票的意願。民進黨選情有望開低走高，選情爆發力值得期待，目標「坐三望五」。

地方人士針對各選區分析，第一選區士林北投傳統上藍大於綠，過去長期是丁守中擔任立委，2016年藍營在大環境不佳狀態下，吳思瑤打敗丁守中。吳思瑤在立院表現積極，注重教育文化領域，獲得年輕人、小家庭支持，同時她也非常積極跑基層，雖然面對藍營同樣資深的市議員汪志冰，還有曾是民進黨的一邊一國行動黨候選人李婉鈺挑戰，吳思瑤還是很有機會連任。

北市第二選區由民進黨現任立委何志偉對戰國民黨孫大千。地方人士評論，何志偉年輕形象佳又認真，在地經營許久，在年初韓流最強的時候都能守住，如今韓流衰退，孫大千也對地方少有著墨，守住傳統綠營票倉應不會有問題，可望順利連任。

北市第三選區標榜「高顏質」選區，由現任國民黨立委蔣萬安對上民進黨挑戰者吳怡農。地方人士說，兩人條件相似，這一次選戰話題多，對吳怡農的選情自然有幫助，自從吳怡農發起「下架吳斯懷」運動後選情看漲，在過去被認為是鐵藍的選區也在日前出現民調僅落後9趴的差距，可見其爆發力，整體來說，吳怡農若要勝選還得再加油，但隨著選情持續看漲，相信他的爆發力會在最後關頭更加展現。

北市第四選區為民進黨的高嘉瑜對戰國民黨現任立委李彥秀，地方人士指出，高嘉瑜是民進黨在台北市現有席次位最有機會拓展的新席次，李彥秀上回初次挑戰選戰得票率贏的並不好看，外界認為國民黨在這一選區整合並不成功。另一方面，高嘉瑜深耕地方、年輕形象佳，去年在該選區更是第一高票的議員，目前選情五五波，非常有機會打敗李彥秀成功勝出。

北市第五選區為林昶佐對上國民黨對手林郁方。林郁方這次捲土重來挑戰林昶佐，該選區是深藍鐵票倉，讓林昶佐在一開始選情顯得有些吃力，不過，林昶佐擔任立委表現積極，對轉型正義的主張也一一兌現，加上這一次選戰把林郁方緊扣吳斯懷，要讓藍營支持者「投不下去」。目前林在該選區已呈現微幅領先，現在更要積極拉開幅度，確保能夠順利連任。

北市第六選區由民進黨「一百分女孩」謝佩芬對戰國民黨對手林奕華，謝佩芬以哈佛雙碩士的高學歷及外交官經歷，對上形象也不差的國民黨林奕華，雖然謝佩芬想翻轉深藍鐵票的大安區不太容易，但其特質若再努力衝刺仍後勢看漲。

北市第七選區由民進黨議員許淑華挑戰藍營老將費鴻泰。費鴻泰主打會計到你家選民服務，對選民來說很加分，不過，在立法院內親中發言，以及和藍營立委到外交部抗議引發官威大的負面形象深植選民心中，日前有民調顯示許淑華已將差距縮小至4.3個百分比，有望成功擊敗國民黨老將。

北市第八選區由蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄挑戰國民黨老將賴士葆，該選區內小黨候選人多，第三勢力來勢洶洶，可能瓜分掉綠營選票，不過，阮昭雄是連任多屆市議員，小英發言人身份也博得高曝光度，加上地方經營認真，對選情也有加分。

針對整體選情，地方人士表示，選情最穩還是何志偉，吳思瑤、林昶佐要連任也很有機會，屬於這次選戰中的「坐三」部分。至於「望五」則是其餘五席在綠營選情持續加溫的狀態下均大有可為。

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