手機比小孩重要！11歲男童上節目爆哭：多陪陪我好不好…

▲葉子健在節目《少年說》上對父母告白。（圖／翻攝《芒果TV》）



記者柯振中／綜合報導

現代不少小朋友與父母的關心疏離，因此會用許多方法來吸引父母的注意。國小五年級的葉子健在大陸節目《少年說》上表示，自己小時候總是認為，手機才是父母的孩子，希望父母能夠多注意他，「我真的不知道，手機裡到底有什麼好看的東西，竟然比我還要重要。」

葉子健說到，自己每次抬起頭看向父母時，父母總是盯著手機，讓他感到相當沮喪，「因為爸爸媽媽想讓我安靜下來，不給他搗亂，就會把手機扔給我，讓我一個人玩，你們大人總是這樣。」

葉子健說，大人總是為了一時的安靜，希望用手機穩住孩子，「等我們長大了，沉迷於手機，你們又會覺得是手機耽誤了我，可是你們有沒有想過，在小的時候，是誰把手機塞到我的手裡？又是誰放棄了對我的關愛和陪伴？」

▼葉子健的父母。（圖／翻攝《芒果TV》）



「有時候我還會想，手機才是我的爸爸媽媽…」葉子健說明，希望父母能夠放下手機，多多陪伴他一點。葉子健的父親則回應，無論是多好、多棒的手機，「都是無法取代，你在我跟媽媽心中的地位。」

葉子健指出，雖然父母說有反思問題，但他不認為2人真的有思考，「我在想讓你們陪我講話的時候，你們在幹什麼？玩手機！我想讓你陪我出去走一走的時候，你在幹什麼？玩手機！」

對此，葉子健的媽媽崩潰道歉，希望兒子能給她一點時間，讓她有時間改過，「首先，我要跟你說對不起…。」葉媽媽說，現在是個科技的時代，科技帶給生活許多好處，但也帶來不少弊端，「請你給我足夠的時間，讓媽媽去改變，好不好？」

▼葉子健在台上哭喊，自己需要陪伴時，父母卻一直盯著手機看。（圖／翻攝《芒果TV》）



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