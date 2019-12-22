雇用「單親媽媽們」做半套賺辛苦錢　養生館還裝「臨檢控制器」

按摩養生館讓單親媽媽提供半套性服務賺辛苦錢，負責人遭判刑。圖為示意圖。（圖／pixabay）

記者李忠憲／台中報導

盧姓女子為照顧單親媽媽們，開一家養生館讓她們工作，還讓按摩小姐提供隱藏版「打手槍」半套服務，提高業績。她為規避警方查緝，在養生館裝有監視器及臨檢遙控器可通風報信，否認知情小姐做性交易，並口頭告誡不可以，事後卻拿出不知哪來的小姐切結書，罪證確鑿。台中地院審結，依圖利容留猥褻罪判盧女3月，易科罰金9萬元，可上訴。

判決書指出，盧女見原本做修眉的友人小婷（化名）沒工作，為照顧單親媽媽們，2018年1月在太平區出資開一家養生按摩館，請小婷擔任櫃檯會計，負責收款，並找來幾位單親媽媽當服務小姐，幫男客作指油壓按摩服務。

警方不久後接獲情資，該店小姐疑似有做半套服務，指油壓收取1399元，再加5百元，小姐就會幫忙做打手槍的半套服務，男客甚至可以用手摸小姐胸部，藉此刺激，加速繳械。警方報請檢察官指揮，同年2月持搜索票直搗按摩店，果然查獲有小姐幫男客做半套後，沾有精液的紙內褲，另發現現場還有監視器及臨檢遙控器。

盧女否認知情小姐有做半套服務，她表示，小姐要應徵時，都有口頭告誡不可以做違法的事，事後又出示幾張小姐簽的切結書，上頭寫明不可以做違法行為。

但小婷證稱，盧女會讓服務小姐替男客做「半套」服務，小姐幫男客打手槍，讓男客摸胸，服務小姐可額外賺500元，但盧女知道這是辛苦錢，所以不會跟小姐拆帳，也不會記在帳本上。臨檢控制器只要警方上門，按一下店內的電燈就會全亮。

合議庭認為，證人指證歷歷，現場查扣物證明確，且盧女假如做合法生意，為何要安裝臨檢控制器；盧女先自承口頭告誡小姐而已，卻拿出不知哪來的切結書，前後矛盾，說詞不足採信。最後依圖利容留猥褻罪判3月，可易科罰金。

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