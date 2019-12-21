男「吃包子」被測出酒駕！原因神扯傻眼　網：什麼都不敢吃了

圖文／周刊王

湖北一名男子被警方攔下酒測，但沒有喝酒的他卻測出酒精反應，讓他相當驚慌，後來才得知原來是他剛吃下的「包子」惹的禍，經警方檢測該包子確實有酒精反應，認為應該是「麵粉發酵」導致，許多網友看完影片都非常傻眼，直呼「以後開車的什麼都不敢吃了」。

綜合陸媒報導，湖北巴東一名駕駛明明沒有喝酒，警方進行酒測時卻測出酒精反應，讓他相當驚慌，警方詢問他是否喝了甚麼飲料，駕駛回答「剛剛吃了一個糖包子，應該沒影響吧」，警方要駕駛將包子拿出並對包子檢測，沒想到設備竟測出包子有酒精反應，經警方確認男子並沒有飲酒，是包子的澱粉發酵導致，還了男子一個清白。

（圖／翻攝梨視頻）

警方也提醒，許多東西吃下都有可能被測出酒駕，包括榴蓮、蛋黃派、荔枝、豆腐乳或使用漱口水等，一般幾分鐘後就會恢復正常，但若出現類似情況，請配合執法並向警方解釋即可。許多網友看完紛紛留言「麵包也醉了」、「哇，這也太冤枉了吧」、「以後開車的什麼都不敢吃了！」

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