影／罷韓大遊行！民眾從「高樓潑水」　警急查逮高中生...他喊：我只是覺得很吵

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

「1221Wecare台灣大遊行」21日下午1點30分登場，沿途罷韓民眾不斷高喊，「光復高雄，保衛台灣」等口號，情緒相當高昂。然而，就在遊行途中，卻有大樓住戶從高樓灑水，引起一片譁然，而高雄市警方獲報後也立刻赴現場清查，目前已找到該名潑水民眾，是一名高中生，而他表示，只是因為覺得太吵，沒有任何立場，全案將依違反社維法開罰。

▲罷韓大遊行，卻有民眾從高樓潑水，嚇壞眾人。（圖／主辦單位wecare提供）

罷韓大遊行原定下午1點半出發，但因為人潮眾多，延遲了近30分鐘才啟程，一路從文化中心行經五福一、二、三、四路及公園二路等重要道路，一直到終點駁二特區。

▲罷韓大遊行，主辦單位喊出，「人數突破50萬人」。（圖／ETtoday攝影中心攝）

然而，就在隊伍行進間，卻有大樓住戶從樓上朝遊行民眾潑水，讓在場所有人都嚇了一大跳，而警方獲報後也立刻趕赴現場清查，並詢問大樓管理員，要進一步釐清詳細事件發生原因、經過及倒水動機。

經過幾個小時的調查，警方終於找潑水民眾，對方是一名高中生，他向警方表示，單純只是覺得很吵，氣不過才朝底下潑水，而他事後也被警方依社維法開罰，並沒有任何政治立場。

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