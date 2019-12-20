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快訊／川普推特發文：與習近平通話貿易戰　「非常好的交談」

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▲▼ 美國眾議院通過總統川普「濫用職權」及「妨礙國會調查」2項彈劾條款。（圖／路透）

▲美國總統川普20日晚間發推特指出，與中國國家主席習近平通話。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國總統川普在台灣時間深夜11時許在推特發文指出，與中國國家主席習近平就龐大的貿易協定進行了「很好的交談」，中國已經開始安排大規模採購農產品以及更多的其他產品。

川普的推特發文還提到，除了美中貿易戰的議題之外，兩人還就香港議題與北韓議題交換意見。

這次是美中領導人在上周五（13日）達成首階段貿易協議後首次通電話。美方指中方於首階段協議，承諾於每年240億美元農產品採購額的基數上，在未來2年增購320億美元農產品。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）19日接受CNBC專訪時提到，對於美國與中國在明年簽署第一階段貿易協定「很有信心」，協議已經徹底完成，「目前只是在信行技術性修改，已經翻譯完成，我不認為會有何改變，在一月初就會公布並簽署文件」。

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