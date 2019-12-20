網路爆紅基隆私娼寮「鐵路街」　老鴇拉到小鮮肉員警

▲ 基隆鐵路街「崔姬」最後一間店 又逮假觀光真賣淫泰妹賣淫辦事。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

「鐵路街」私娼寮在網路影片曝紅後，竟湧現排隊人潮。基隆警方臉上掛不住，於是找來剛畢業的「小鮮肉」員警喬裝尋芳客，終於破獲私娼寮。

基隆市警一分局忠二路派出所19日偽裝成尋芳客的剛畢業「小鮮肉」員警，在定時巡查時，本來因為下雨顯得冷清的鐵路街，以為又要槓龜，沒想到晚間9時許，在鐵路街被一名女子喊住「少年ㄟ～要不要桑一下！」員警見獵心喜，假意洽詢價格及服務方式，並暗中蒐證女子如何媒介色情，順利破獲一間私娼寮。

2019年10月間，尋芳客密錄基隆市著名紅燈區「鐵路街」在LINE瘋傳，轄區忠二路派出所長譚龍翔乃組成專案，19日晚間派剛畢業的「小鮮肉」前往鐵路街釣魚。基隆市連日來雨勢不斷，加上鐵路界也已近關門時間，已無人潮不斷在街道，小鮮肉員警走至鐵路街末段OK超商時，突然有女子將他叫住，「少年ㄟ～要不要桑一下！」員警於是打開密錄器，密錄女子告訴警員的服務收費方式，也側錄了帶他入內選小姐畫面，等逐一介紹店內小姐後，員警亮出證件將攔下他的唐姓女子帶回偵辦。

經警方偵訊，拉客的唐女是因為想多賺一點錢，平日拉客的男「三七仔」不在，看到一位年輕人，就媒介色情服務，沒想到因為沒有經驗，竟然拉到警察，已將唐女依妨害風化罪嫌送辦。

「時間對我們來說完全沒用！」