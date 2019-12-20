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林右昌專訪／基隆滿意度近8成　「強烈使命感」第二任要更拼　

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▲ 暗黑停車場城市死角變身超人氣商場 基隆東岸廣場榮獲台灣建築獎首獎。（圖／基隆市政府提供）

記者陳弘修／基隆報導

12月25日縣市長就職滿周年即將到來，而根據日前一份媒體民調顯示，基隆市長林右昌的施政滿意度近8成，在所有縣市長中成績亮眼，怎麼辦到的？林右昌說，清楚的期程規劃加上具有共識的團隊是最主要的關鍵，即使是第二任，沒有連任的壓力，但因為強烈的使命感，他和團隊毫不鬆懈，反而更拼，每天都在倒數，他有信心在任期結束前讓基隆再創高峰。

不少市民來到基隆市政府，感覺煥然一新，走在基隆街頭，也有同樣的感覺。林右昌接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，這就是市府團隊努力打造的城市意象，身為一個基隆人，有自信、有光榮感。

談到就職周年的民調，不管是施政滿意度或是個人滿意度均超過7成，林右昌更在意的是「幾乎沒有負評」，不滿意度僅為個位數，他分析其中的政治立場表示，藍營支持者的滿意度超過6成，這代表市府團隊的努力，獲得的肯定來自大多數市民，沒有藍綠之分。

▲基隆市長林右昌▼ 。（圖／林右昌提供）

對於過去在政壇上常有連任成功的首長因為沒有連任壓力而鬆懈，林右昌說，這在基隆市不會發生，「只會更拼」。他強調，自己和市府團隊「有強烈的使命感和急迫感，所以每一天都在倒數」，大家的共同目標就是希望基隆市港再生能在任期內完成。

林右昌表示，他在第一年剛上任的時候，對於基隆的發展就已經有清楚的藍圖，之後訂定短、中、長期的推動期程，有步驟、節奏的執行，例如基隆港周邊的改造，東岸軍港及貨櫃場的遷移，西岸旅運大樓及會展中心的規劃，「別人覺得不可能或有困難的，我們一樣樣讓它變可能」。

其次，過去大家總認為郵輪旅客僅是過客，對基隆沒什麼助益，但他上任後，積極完備各項軟硬體條件，讓基隆變得好吃、好玩、好買、好逛，自然就帶動觀光經濟及城市消費，「連旅宿業的住房率也提高了」。

林右昌細數這幾年來不少基隆景點變成熱門旅遊打卡點，像是潮境公園、和平島、彩色屋，甚至前陣子在基隆港難得一見的「5輪相會」，也吸引許多外縣市民眾擠滿海洋廣場。

▲基隆市長林右昌▼ 。（圖／林右昌提供）

他強調，一個城市的進步，除了要有一位高滿意度的市長外，團隊當然也是重要的關鍵，尤其是市政首長們的穩定度；對於這點，從5年前上任後，幾乎所有首長都是「一路跟隨相挺」，若有變動，也是因為高升，這代表團隊具有向心力，也始終清楚市長的施政方向，「市府團隊的文化就是跨局處合作」，大家隨時補位、互相協助，才能創造出有效率的執政成績。

第二任的林右昌，坐在沒什麼改變的市長室，臉上帶著一樣的笑容，但基隆市、基隆港，在這5年中已經變得不一樣，對於帶著同樣的這群團隊還要繼續拼，林右昌說，過去的5年是規劃期加上衝刺期，而接下來的這3年，市民朋友會看到許多計劃不斷的動工動土及完工開幕，這是豐收期，他有信心讓基隆在歷史的定位上再創高峰。

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