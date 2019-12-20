「老婆打我」夫報警　警查出夫以前也曾毆妻…現在略中風換他被打

▲ 小中風小丈夫報警家暴，原來他以前也酒後毆某大姐。（圖／示意圖與本案無關／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者郭世賢／基隆報導

家暴不是專屬男人的名詞，基隆一位婦人一天內毆打丈夫2次，這次丈夫再也忍不住了，向警方報案，最後警方依違反家庭暴力防治法送辦。



基隆市40歲婦人，經常嗜酒，她的丈夫小她7歲，她酒後卻經常常對丈夫拳腳相向，丈夫在半年前向法院聲請保護令並獲准。但小丈夫卻非常珍愛長姐太太，雖屢遭家暴，還是心軟與太太同住在一起。

2019年12月19日下午3時許，婦人酒癮又犯，買了酒回家自飲，酒後逐漸無法控制脾氣，果然不滿在先生叫她不要喝這麼多情形下，竟猛的一巴掌打向丈夫左臉。丈夫念她酒後失控，隱忍未與他計較。

隔日凌晨3時左右，因太太慢性病吃藥的時間過了，先生叫她起來吃藥，沒想到｢某大姊｣因被叫醒極度不樂意，竟然再度狠打丈夫，小丈夫一日不到12小時，遭太太2度毆打，實在吞不下這口氣，雖然並未還手，但心灰意冷下，拿起電話向警方報案，警方趕抵後將太太帶回偵辦。被警方依違反家庭暴力防治法送辦。

小丈夫報警指控，自己被老婆摑掌，婦人也坦承，警方依違反家庭暴力防治法送辦，檢察官複訊後指出，原來他以前也酒後毆妻，婦人曾聲請保護令，近年因小中風身體不適，因而屢遭妻子欺負，事涉家務再度將她請回。

「時間對我們來說完全沒用！」