蛋糕DIY初體驗　伊甸身障家庭聖誕樂翻天

▲伊甸基金會頤福社區長照機構屆滿一周年之際，舉辦有趣的迷你蛋糕ＤＩＹ課程，讓身障家庭有機會度過難忘的美好時光。（圖／記者林悅翻攝）





記者林悅／台南報導

誕佳節即將到來，為讓中重度的身障青年提前擁有一個難忘的耶誕佳節，適逢伊甸基金會頤福社區長照機構屆滿一周年之際，不僅邀請近50名身障青年與平勞的主要照顧者，一起共度佳節，更設計有趣的迷你蛋糕DIY課程，讓身障家庭有機會度過難忘的美好時光。

今年剛滿20歲的小軒，領有重度自閉症手冊的她，是伊甸頤福長照機構的服務使用者，去年高中畢業後，來到伊甸基金會接受服務，從一開始對外界不感興趣，到現在不僅會主動和同學打招呼互動，有時候還能成為老師們的小幫手，這些進步與改變，看在小軒媽媽的眼裡很是欣慰。

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為讓失能的身心障礙者白天能獲得專業性的照顧服務，並減輕家庭照顧者的壓力，由台南市社會局補助伊甸基金會開辦「財團法人伊甸社會福利基金會附設台南市私立頤福社區長照機構」，2018年12月底提供服務至今屆滿1周年，每天提供身心障礙者8小時的日間照顧服務，家中若有15-64歲領有身心障礙證明者，且未接受機構收容安置、無聘用外籍看護（傭）、未領有政府提供之特別照顧津貼，均可向伊甸基金會、台南市照顧服務管理中心提出申請，洽詢電話06-214-2205李小姐