準備嗑蛋糕！她開盒見「30隻螞蟻排隊偷吃」嚇到手抖　霸氣伸手一捏...糗翻

▲ 蛋糕旁邊爬了一排螞蟻 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

店家包裝雖然有點恐怖，不過也能藉此讓人留下深刻的印象吧！一名女網友日前準備開吃草莓蛋糕，怎料一打開，發現蛋糕邊緣已被一群螞蟻攻佔，嚇得她下意識伸手去捏，不過隨後卻發現真相並非她所想的那樣。

一名女網友在臉書「爆廢公社」中發文，她表示日前原本滿心期待要享用草莓蛋糕，怎料一打開，發現盒子裡竟然已經爬了一排螞蟻，害她猛一看嚇到手抖。焦急的原PO原本想伸手去捏死螞蟻，怎料一摸才發現「一切都是假的」，原來螞蟻只是印在包裝上的裝飾而已，逼真到讓她差點把蛋糕丟了。

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▲原來是假的......。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，網友們和原PO對於這樣的設計發想都感到不解，「這個包裝我不行」、「這個創意很母湯」、「看了都沒食慾」、「怎麼不印小強」、「無言...翻白眼」、「不怕被打抱怨電話嗎」。

原PO事後表示，她當時被騙的時候，還被女兒笑「很笨」，坦言差一點就要打電話去投訴。另有網友推測，店家的用意應該是想說「好吃到螞蟻都要搬走」；不過也有「螞蟻恐懼症」的苦主表示，由於她實在太害怕螞蟻了，如果看到這幕根本就不會分辨真假，一定會直接蓋上盒子丟掉。

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