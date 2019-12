美「甘迺迪號」首航1.6公里　進入為期30個月艤裝階段

▲「甘迺迪號」(USS John F. Kennedy, CVN-79)在16日首次航行詹姆斯河。(圖/達志影像/美聯社)

美國約翰•F•甘迺迪號航空母艦(USS John F. Kennedy, CVN-79)在16日首次開進美國維吉尼亞州(Commonwealth of Virginia)詹姆斯河(James River),在6艘拖船的輔助下,航行將近1.6公里,比原訂計劃提早3個月開始進入測試階段,並開始進行2年半的艤裝程序。

根據13newsnow報導,由亨廷頓英格爾斯工業公司(Huntington Ingalls Industries)製造的約翰•F•甘迺迪號航空母艦,使用6艘拖船輔助,成功進入詹姆斯河中,從紐波特紐斯造船廠(Newport News Shipbuilding,NNS)的12號船塢航行1.6公里後,抵達船廠的3號碼頭,開始進行2年半的艤裝程序。

For the first time since construction began four years ago, and, since its christening on December 7th, the future USS John F. Kennedy moves from Drydock 12 at Newport News Shipbuilding, into the James River, to the shipyard’s Pier 3. #13NewsNow pic.twitter.com/F3oicqjDcz