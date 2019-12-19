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美「甘迺迪號」首航1.6公里　進入為期30個月艤裝階段

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▲▼卡洛琳·甘迺迪（Caroline Kennedy）出席航母「甘迺迪號」（USS John F. Kennedy, CVN-79）命名典禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲「甘迺迪號」（USS John F. Kennedy, CVN-79）在16日首次航行詹姆斯河。（圖／達志影像／美聯社）

美國約翰•F•甘迺迪號航空母艦（USS John F. Kennedy, CVN-79）在16日首次開進美國維吉尼亞州（Commonwealth of Virginia）詹姆斯河（James River），在6艘拖船的輔助下，航行將近1.6公里，比原訂計劃提早3個月開始進入測試階段，並開始進行2年半的艤裝程序。

根據13newsnow報導，由亨廷頓英格爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries）製造的約翰•F•甘迺迪號航空母艦，使用6艘拖船輔助，成功進入詹姆斯河中，從紐波特紐斯造船廠（Newport News Shipbuilding，NNS）的12號船塢航行1.6公里後，抵達船廠的3號碼頭，開始進行2年半的艤裝程序。

甘迺迪號的負責人巴特勒（Mike Butler）表示，在這個建設階段，會完成停泊處和其他區域的建造，以及進行戰鬥系統完整的測試，並從傑拉德•R•福特號（USS Gerald R. Ford, CVN-78）的使用中獲取經驗，加以改進後來打造甘迺迪號。

亨廷頓英格爾斯工業公司表示，甘迺迪號將會在2022年交付美國海軍。甘迺迪號為美國海軍建造的第二架福特級航母，以美國第35任總統甘迺迪的名字命名。

亨廷頓英格爾斯工業公司的總部位於弗吉尼亞州的紐波特紐斯（Newport News），是美國最大的軍事造船公司，為政府和工業界提供專業服務。

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