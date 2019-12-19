美海軍用無人船打造長串「海上列車」　執行長期遠程任務

▲美國海軍海獵號（Sea Hunter）無人艦試航。（圖／翻攝美國海軍網站）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國海軍正在計畫建造一支由無人船隻組成，可以相互連接的遠程作戰艦隊「海上列車」，以長隊形式移動，可以在世界海洋巡邏，用來監視和攻擊敵方的船隻，完成一些較危險的遠洋任務，且不需要返回港口。美國國防部高等研究計劃署（DARPA）日前公開向外界徵求提案，希望可以在2023年底前進入試航階段。

根據The National Interest報導，Sea Hunter是一艘無人船，該計畫的目標為「開發先進的無人駕駛海上系統，透過遠程監控，獨力完成執行數千里的航程」。證明了該船具有遵守國際海事法律的能力，以及ACTUV（Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel）系統的技術可以在運行的範圍內，對目標潛艇進行穩健的追蹤能力。

DARPA專案經理表示，它們將不再需要通過與負責載人的船隻或港口會合，可以獨自完成長期部署的任務。「海上列車」互相進行連結，在海上會呈現出一長串船隻隊伍的模樣。所有相關的技術都會考量在內，其中有針對波浪影響所設計的船體，確保艦隊在距離較遠的地方可以不受損害。

據了解，「海上列車」隊伍內的船隻確切數量還沒有公布。由於船隻是無人艦艇，因此不需要提供船員所需的設備及資源，價錢相對會便宜許多。許多人認為無人艦艇用來作為長期遠程的船隻是最合適的，不會有船員因長期疲勞而精神不濟的風險。

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