歡慶松菸80歲！台灣插畫家創作《走進松菸》繪本獨家販售

▲歡慶松菸80歲！邀請台灣知名插畫家許育榮畫出《走進松菸》繪本獨家販售。（圖／松山文創園區）

記者林育綾／綜合報導

松山菸廠建廠80週年，「松山文創園區」特別邀請入圍2020金蝶獎的台灣知名插畫家許育榮，畫出《走進松菸：從松山菸廠到松山文創園區》繪本，以獨特細膩畫風，充滿人情味的故事，娓娓道出菸廠80年的風華，如今將於「松菸小賣所」進行獨家販售。

松山文創園區的前身是松山菸廠，今年屆滿80週年，為慶祝也特別策劃「松菸八十特展」，以珍貴史料喚回歷史脈絡。

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而知名插畫家許育榮創作圖畫，輔以菸廠歷史發展，讓《走進松菸：從松山菸廠到松山文創園區》成為認識菸廠歷史的最佳繪本，更是台北市藝文館舍親子共讀的好書。

▲台北市文化基金會李遠董事長化身為小野爺爺，為孩子們朗誦繪本，訴說菸廠80年來的故事。（圖／松山文創園區）

台北市文化基金會李遠董事長認為，「台北是一座移民城市，在沒有深刻情感的連結下，保留歷史是極為困難的事情，很高興松山文創園區能夠將老菸廠的記憶以文化創意基地的模式傳承下來，並透過繪本記錄下這段屬於台灣的特別回憶。」

而松山文創園區陳玉秀總監表示，「松菸不僅保留著古蹟建築的美，也將其歷史脈絡與文化意涵保存至今，所以這次園區特別將松菸的歷史文化繪製成繪本，期望能將這段屬於台灣的重要歷史向下扎根。」

作者許育榮也特別提到，「松山文創園區是一段文化傳承的故事，在文化累積下再發展出新的文化，希望能透過繪本將這文化傳承的溫度傳遞出去。」

▲《走進松菸：從松山菸廠到松山文創園區》繪本以獨特細膩畫風，充滿人情味的故事，娓娓道出菸廠80年的風華。（圖／松山文創園區）

從生產香菸的松山菸廠，到生產創意的松山文創園區，從經濟史上的璀璨之星到孕育文化的原創基地，松菸的80年歷史是一段屬於台灣人的特別回憶。《走進松菸：從松山菸廠到松山文創園區》如今在「松菸小賣所」進行獨家販售。