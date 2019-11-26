外國記者迷戀BL台漫、粉絲搭23小時公車朝聖！台灣圖文作家前進墨西哥

▲台灣圖像作家將前往參與2019年「墨西哥瓜達拉哈拉書展」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台灣將以「故事之島（TAIWAN：ISLAND OF AMAZING STORIES）」為題，前往參與2019年墨西哥瓜達拉哈拉書展！今年特別邀請2位圖像創作者賴馬、小莊前進西語世界。據悉墨西哥人對許多事物抱持開放與興趣，也對台灣相當好奇，連年書展都吸引不少當地讀者目光，不僅有當地記者對BL台漫深深著迷；還曾有粉絲搭23小時的公車，只為了朝聖作家幾米。

2019年墨西哥瓜達拉哈拉書展（Guadalajara International Book Fair，簡稱FIL），將於11月30日至12月8日舉行，「台灣館」由文化部主辦、台北書展基金會承辦，以「台灣：故事之島TAIWAN：ISLAND OF AMAZING STORIES」為題參展，除了展示西語試譯本累計成長至51本之外，今年更首度推出英西雙語版權手冊，加深西語人士對台灣的矚目，擴大推廣台灣品牌的好故事。

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▲台灣將以「故事之島（TAIWAN：ISLAND OF AMAZING STORIES）」為題，前往參與2019年墨西哥瓜達拉哈拉書展。（圖／記者林育綾攝）

台北書展基金會國際組協理涂文貞分享，台灣參與墨西哥瓜達拉哈拉書展已經多年了，在選擇名單上以圖像作家為主，連續幾年都有作家陸續賣出版權，像是知名的幾米、李瑾倫等。曾經有墨西哥當地的粉絲，搭了23小時的公車，只為了朝聖作家幾米，參與見面會並讓他簽名，還要再搭23小時的公車離開！

她也說，墨西哥人其實對台灣相當好奇，對於許多事物也抱持著開放的心，很有興趣，例如曾有台灣圖文作家周見信，到當地分享一本關於貓咪走失故事的創作，現場還佈置了貓砂、貓腳印、玩具，聽他的分享時，讓現場參與活動的外國讀者都哭了，「只要有過類似經歷，或是曾經有過失去經驗的人，都會有共鳴。」

甚至還有墨西哥的財金記者，在台灣館的「BL漫畫區」駐足許久，表示深深喜愛！涂文貞說，墨西哥這場書展一直是個「什麼都有可能發生、非常歡樂的書展」。

▲今年推薦前往的作家之一，是創作資歷達20年的賴馬，喜歡從和孩子互動中找尋題材。（圖／記者林育綾攝）

今年獲得推薦前往的作家之一，是創作資歷達20年的賴馬，喜歡從和孩子互動中找尋題材，也喜歡以動物為角色進行創作，是最了解幼兒成長心理的幽默圖像大師，在國內外圈粉無數，作品已經被譯成英、日、韓、義等語種。

▲另一位圖文作家小莊（右1），目前仍堅持左手拍片、右手畫漫畫。

而另一位圖文作家小莊，同時也是知名廣告導演，20多年廣告生涯拍過400部以上作品，《80年代事件薄1》曾獲金漫獎「年度漫畫大獎」及「青年漫畫獎」肯定，目前仍堅持左手拍片、右手畫漫畫，作品已經成功銷售法語、德語和西語版權。

2019台灣館位於國際區ii13，共計6個展位，展館面積54平方公尺，鄰近韓國、法國、英國、西班牙、德國等國際重點出版市場，位處國際區重要位置。今年主題延續法蘭克福書展「台灣：故事之島」意念，將國內創作者豐富綿長的作品能量，打造一處故事之島，邀請全球出版人一起來探索台灣館內多元樣貌的美麗出版品，發掘台灣文化的精彩故事。