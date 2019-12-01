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台北重現冰雪世界！打造極地強風與永晝　「去你的南極」冒險特展松菸登場

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▲▼台北重現冰雪世界！打造極地強風與永晝　「去你的南極」冒險特展松菸登場（圖／記者林育綾攝）

▲「去你的南極」特展松菸登場，紀錄台灣第一支遠征南極隊伍的冒險過程！（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導、攝影

台北松山文創園區舉行「去你的南極」特展，完整紀錄台灣第一支遠征南極隊伍的冒險過程！展場不但打造極地強風、永晝與永夜燈光，還能實際體驗拖行50公斤雪橇裝備，另有6座120公分的冰丘，記載冒險者們的心路歷程，參觀者必須移動身體、改變姿勢才能欣賞，呼應冒險是一件「心智與勞力密集的行動」。

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▲▼台北重現冰雪世界！打造極地強風與永晝　「去你的南極」冒險特展松菸登場（圖／記者林育綾攝）

▲▼6座120公分的冰丘，展出隊員們使用的裝備、留下的文字與影像紀錄，民眾必須蹲下或傾身，才能一窺精采內容。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台北重現冰雪世界！打造極地強風與永晝　「去你的南極」冒險特展松菸登場（圖／記者林育綾攝）

「去你的南極」特展由橘子關懷基金會主辦，紀錄2018年該基金會遠征南極的冒險過程，由隊長劉柏園帶領，其他成員包含紀錄片導演楊力州、陳彥博、林語萱、吳昇儒、宥勝等人，展場除了將南極的冰丘、冰隙、強風等環境特色重現，也展出隊員們使用的裝備、留下的文字與影像紀錄，讓民眾随著長征隊的腳步重返南極，從展區的每個角落獲得鼓舞，航向自己心中的夢想之地。

▲▼台北重現冰雪世界！打造極地強風與永晝　「去你的南極」冒險特展松菸登場（圖／記者林育綾攝）

▲遠征南極的隊員們，分享隨身攜帶的「守護、幸運小物」。（圖／記者林育綾攝）

參與的團員們還分享各自隨身攜帶的「守護、幸運小物」，例如楊力州除了攜帶醫師建議的舌下錠，還帶了象徵孩子與家人的樂高模型，在最無助和徬徨時給予慰藉。而陳彥博則帶了寵物照片、裝著毛孩骨灰的御守，放在靠近領口的拉鍊上緊緊相繫，「彷彿擁有牠的溫度與重量，就能走過陣陣刺骨寒風。」宥勝則帶了90歲奶奶送的佛珠、親友送的護身符。

為了呼應冒險是一件「心智與勞力密集的行動」，展區特別規劃大量需要移動身體姿勢去閱讀內容的設計，從入口處對身體造成衝擊與不適的「風與強光」開始，接著展區內打造6座120公分高、型態各異的「冰丘」，民眾必須蹲下或傾身，才能一窺精采內容。

▲▼台北重現冰雪世界！打造極地強風與永晝　「去你的南極」冒險特展松菸登場（圖／記者林育綾攝）

▲民眾還可以體驗拖行重達50公斤的雪撬。（圖／記者林育綾攝）

部分附著於冰丘上的文字或影像，還有賴隨行頭燈輔助觀看；而長達140米的南極與影區，由參與三金典禮的視覺設計團隊dosomethingstudio跨刀佈建，展出不同的極地風情，民眾還可以體驗拖行重達50公斤的雪撬。

▲▼台北重現冰雪世界！打造極地強風與永晝　「去你的南極」冒險特展松菸登場（圖／記者林育綾攝）

▲伴随長征隊伍一路挺進南極點的重要夥伴「四季號」，車身總長6.1公尺、重達近4噸且擁有粗獷外型。（圖／記者林育綾攝）

展覽內容中也有隊長劉柏園拍攝的珍貴畫面、陳彥博製作的行前基礎體能訓練計劃，2位青年林語萱和吳昇儒寫下的極地日記、隊員們的語音記錄等，而伴随長征隊伍一路挺進南極點的重要夥伴「四季號」則座落展場的另一端，車身總長6.1公尺、重達近4噸且擁有粗獷外型，民眾可配戴AR眼鏡，一覽四季號的改造特色與在雪地奔跑的實景。

▲▼台北重現冰雪世界！打造極地強風與永晝　「去你的南極」冒險特展松菸登場（圖／記者林育綾攝）

▲▼民眾随著長征隊的腳步重返南極，從展區的每個角落獲得鼓舞。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台北重現冰雪世界！打造極地強風與永晝　「去你的南極」冒險特展松菸登場（圖／記者林育綾攝）

其中楊力州導演分享，這趟旅程中面臨很大的生存恐懼，包括食物不足的困境，在環境的惡劣加乘，儘管不一定發生恐怖的事，但都在腦海裡驚嚇地想了一輪。他體驗到「再完備的計畫都會產生失誤」，很多失誤無法控制，要憤怒面對？或是恐懼面對？後來他決定接受「失誤也是冒險的一部分」，就像人生中很多事一樣，這領悟成為他在這趟旅程中最大的收穫。

為了讓民眾更深入參與，展期中特別邀請宥勝、雜學校創辦人蘇仰志、台灣首位完成聖母峰馬拉松跑者陸承蔚等30位意見領袖，登上「冒險家舞台」講座，與民眾分享不認輸的冒險經歷。同時推出多款限量週邊商品，滿足收藏控的慾望。

「去你的南極」特展資訊
日期：即日起至12月8日（日） 時間：10:00－20:00
地點：松山文創園區四號倉庫
地址：台北市松山區光復南路133號
https://www.accupass.com/go/gogosouthpole

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