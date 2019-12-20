「苗栗國」超扯祕辛！舉債631億26年不刪預算　議員生日竟有禮

▲議員曾玟學再爆料，苗栗縣議會編列預算送給每位議員生日禮券。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

苗栗縣因25年來未刪預算，近來成為網路脫口秀節目《博恩夜夜秀》嘲諷的主題，而讓「苗栗國」登上全國版面爆紅。今年9月，苗栗縣政府才公布負債尚有631億，苗栗縣議會這個月又強行通過總預算，創下26年不刪預算的新紀錄，引起外界譁然。而苗栗縣議員曾玟學昨（19日）深夜在臉書再爆出「苗栗國」超扯祕辛！

曾玟學透露，12月19號是他生日，一向對生日保持低調的他，收到議會行政同仁要他簽收的紅包，一問之下，才知道這個紅包是「議會編列預算送給每位議員生日的禮券」，他當場拒絕，認為「憑什麼要拿人民的納稅錢做這種事」。

不過，議會行政同仁露出很困擾的表情，表示這些是編列在年度預算中的支出，如果議員不簽核就無法核銷，會造成作業很大的困擾。曾玟學不想為難基層公務員的情況下而選擇簽收。

但曾玟學認為這筆錢沒理由進到自己口袋，於是親自到華山基金會的頭份天使站，把原本1200元的郵局禮券紅包，自掏腰包補足到2000元捐給華山基金會，也藉機邀請大家支持華山基金會，呼籲捐年菜給獨居長輩。

底下網友紛紛為他獻上生日祝福，更大讚曾玟學「簡直是議會照妖鏡」「台灣若能多幾個曾玟學 那台灣肯定能征服全世界！」「曾議員真的太帥了，一個人就足以將國民黨消滅了～」「認真做事的議員卻被當異類⋯苗栗國人希望能早日脫離苦海」「三年後要靠你選縣長翻轉苗栗了」「所以這就是其他議員討厭你的地方啊…擋人財路」「我覺得地方政治需要改變，辛苦了。真的辛苦了。」



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