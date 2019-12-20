黃暐瀚讚韓國瑜政見會「得分最多」　評蔡英文「謹慎過頭、卡頓不斷」

▲宋楚瑜、蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

2020總統大選首場政見發表會18日晚間已登場，對於各陣營候選人的表現，資深媒體人黃暐瀚19日在臉書發文評論。他認為，第一場政見發表會韓國瑜「得分最多」，理由是因為韓國瑜是「落後的挑戰者」，得分空間原本就大，現任總統蔡英文，保持「守勢」，謹慎過頭，全程看稿，卡頓不斷。

黃暐瀚指出，蔡英文雖不算「失分」，但也「沒得分」，韓國瑜靠著「韓四打」，得分不少。第一打：打國家認同、第二打：打特權貪污、第三打：打經濟不振、第四打：打台灣危機。

黃暐瀚解釋，韓國瑜打國家認同，政見會一開場，就是「中華民國 vs. 這個國家」的論戰，主要是因蔡英文過去曾講過「中華民國是流亡政府」，而且上任總統之後前三年，常說「這個國家」，少說「中華民國」。對於韓國瑜提出要重設特偵組，黃暐瀚認為是辯論會的最大「亮點」。他說，現在沒有特偵組之後，不管是私菸、高鐵三百萬或是卡神金流，「好像都只敢碰一下」，就不敢深追。

黃暐瀚說明，第三打關於經濟不振，蔡英文說觀光客破千萬，說台商資金回流七千億，但底層的老百姓沒感覺，生意越來越差，店一間一間關，這與民眾的生活認知，落差太多，覺得生活過得並不如意的，很難再投給蔡英文；第四打的台灣危機，兩岸關係差，不能全怪給蔡英文，但繼續連任，兩岸冰凍，百業蕭條，國際組織進不去，邦交國繼續斷交，這是擋不住的事實。他認為，除了四打，最重要的還在於韓國瑜用「庶民語言」，來爭取認同。

「除了韓國瑜，宋楚瑜跟蔡英文，都是有看稿的」黃暐瀚直指，韓國瑜不看稿，還有如相聲大師一般，妙語如珠。講觀光，用歐咪阿給，講肺腺癌，說中台灣的民眾，肺都要爆炸了等，韓國瑜的話語容易聽得懂，誇張中，帶有感情，這是跟蔡英文最大的不同。

另外，黃暐瀚也說，蔡英文有「打韓三招」，包括「落跑市長」、「政策跳票」、「親中染紅、人品不佳」。

第一招、落跑市長：這點是韓國瑜「硬傷」，肯定失分，不打就算浪費了，蔡英文批韓落跑，是預料中事，但講到後來，蔡批韓選總統是為了個人的榮華富貴，而背棄高雄？這就有點過了。如果選總統是為了「貪圖個人的榮華富貴」？那蔡總統自己現在也在選，是不是也在貪圖榮華富貴？

第二招、政策跳票：韓國瑜的創意多，發想多，但執行不多，去年高雄市長選舉，有很多政見，目前尚未實現，蔡英文一口氣舉出太平島挖石油、東台灣單車道、高山升旗台等等政見，還批如果全部執行起來，必要經費會比前瞻計畫更多。

第三招、親中染紅、人品不佳：蔡英文拿這段時間網路的「懶人包」大全，火力全開，批「閨蜜變主秘」、批「七千萬買豪宅」，還罵韓國瑜進香港中聯辦。結果韓國瑜反打蔡英文、陳菊、賴清德、謝長廷，都去過大陸，也都拍過照，接觸過大陸官員。

最後，黃暐瀚談及親民黨總統候選人宋楚瑜。他表示宋楚瑜表現穩當，經驗豐富（選最多次），這次的政見會，一如以往，台風穩健，侃侃而談，重點就一句：「只當四年」。只做一任、撥亂反正！只做一任、撥亂反正！只做一任、撥亂反正！

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