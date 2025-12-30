藏阿嬤家煉製「喪屍」被活活燒死　3同夥「見死不救」直接落跑

▲新北淡水民宅製毒釀命案，2友偷開車落跑，陳男(戴外套者)、郭男遭警方逮捕。（資料圖／記者陳以昇攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水區一處民宅暗藏製毒工廠，陳宇紳、郭育帆、陳鶴玟與林俊岳分工製造第二級毒品依托咪酯，明知化學原料高度易燃，卻放任林男攪拌時抽菸，引燃火勢釀成火警，造成林男當場死亡、房屋嚴重燒燬，另有2人事後偷車逃逸。士林地院依製毒、過失致死等罪，判陳、郭各5年4月，陳鶴玟5年2月，並沒收毒品與器具。

4人自2025年6月初起，進入林俊岳祖母提供使用的淡水民宅製造依托咪酯，由林俊岳負責實際製毒流程，將原料混合、加熱、攪拌後，再以溶劑處理、冷藏沉澱結晶；陳鶴玟負責外出採買三餐、菸品與日用品，並在一樓觀看監視器把風，也協助載運製毒原料；陳宇紳、郭育帆則負責清洗製毒容器、搬運桶槽，並依指示協助製作。

警方事後搜索該處民宅，查扣正庚烷、乙醇、瓦斯桶、快速爐、真空馬達、磅秤、攪拌與過濾設備等大量製毒器材，並查獲多批依托咪酯結晶，其中一批純度高達96%，驗前純質淨重約350公克。

檢方認定，6月18日傍晚，林俊岳在民宅二樓工作間攪拌易燃化學原料製毒時，一邊抽菸一邊操作，引燃火勢。火災造成二樓工作間嚴重燒損，瓦斯鋼瓶傾倒並出現破裂，屋頂鐵皮與鋼樑變色，牆面剝落、木櫃碳化，林俊岳因來不及逃生，當場死亡。

此外，火災發生後約6分鐘，陳宇紳、郭育帆為逃離現場，於屋外共同竊取他人自用小客車後駕車離去；車輛事後由警方尋回並發還車主。

庭訊中，陳宇紳辯稱，火災發生當下曾想滅火、靠近救人，但因火勢過大無法接近，只能逃生，事後因驚慌才開車離開；郭育帆則表示，火警時不確定林俊岳是否仍在屋內，因一時不知所措才跟著離開；陳鶴玟供稱，自己主要負責採買、把風與載運原料，實際製毒行為均由林俊岳主導。3人均主張火災並非刻意造成，屬意外事故。

法官不採被告辯解指出，3人自6月初即參與製毒，明知正庚烷、乙醇等原料高度易燃，對製毒過程中存在的明顯危險，負有監督與防止義務，卻放任林俊岳在攪拌原料時抽菸，屬於「過失不作為」，與火災及死亡結果具有明確因果關係，不能以驚慌或非主導者卸責。

▲抽菸製毒釀火警奪命，3人判5年以上。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

此外，火災造成1死與住宅燒燬，且事後有人偷車逃逸、重置手機資料，增加偵辦難度，法院認為並無「情輕法重」，不適用刑法第59條減刑。

法官最終依製造第二級毒品、過失致死等罪，判處陳宇紳、郭育帆各5年4月有期徒刑，陳鶴玟5年2月，並宣告沒收依托咪酯毒品、製毒器具及相關犯罪所得。