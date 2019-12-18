媽媽男友起邪念！她緊揪褲子不敢吭聲...慘遭侵犯　嚇壞吐：叔叔弄我尿尿地方

▲新北市男性侵女友年僅7歲的女兒遭判刑8年確定，提出再審聲請遭駁回。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

新北一名男子阿鎮（化名）2011年見到女友的7歲女兒小乃（化名），竟起了邪念，竟多次朝她伸出狼爪，不僅撫摸小乃的下體，甚至還強脫對方褲子，性侵得逞。阿鎮遭判刑8年定讞，但他不服提出再審聲請，法院16日裁定駁回。

判決指出，阿鎮2011年開始與一名女子阿芹（化名）來往，同年11、12月發展出戀愛關係。2011年6月底，他前往阿芹位於新北市中和區的租屋處，一見小乃竟動了邪念，趁著阿芹前往洗衣店時，指侵小乃得逞。

阿鎮同年7月1日至8月31日間某日，與阿芹、小乃、小乃弟弟到南投縣日月潭遊玩，晚間入住民宿時，他見阿芹及小乃弟弟熟睡，竟認為有機可乘，違反小乃的意願，用手撫摸對方的下體。

隔年2月12日上午11時許阿鎮則是在阿芹的租屋處，強脫小乃的褲子到膝蓋處指侵得逞，過程中不顧小乃緊抓褲子抗拒，事後更用雙手固定小乃的頭部，逼她用頭碰自己的生殖器官，見到小乃奮力抵抗才放棄。小乃前2次事件發生時，因害怕而不敢抵抗阿鎮，這次她鼓起勇氣，當晚便向母親訴說，「尿尿的地方被叔叔弄」，母女倆前往派出所報警處理。

新北地方法院審理時，雖然阿鎮辯稱，「我沒有做過這些事情」，但法院勘驗相關事證後，依對未滿14歲之女子犯強制性交罪、對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，判阿鎮應執行有期徒刑9年6月。

案經上訴，二審撤銷原判決，改判應執行有期徒刑8年。阿鎮再上訴最高法院遭到駁回，全案定讞，他日前向高等法院聲請再審。高院16日裁定，駁回他的再審聲請。

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