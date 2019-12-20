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酒後性侵正妹女同事還暗指濫交　前消防小隊長判刑12年

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▲▼示意圖,社會,性侵,情感,絕望,男孩,挫折,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦。（圖／123RF）

▲台中市消防局前小隊長酒後性侵女隊員，判刑12年定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台中市消防局李姓小隊長，2015年10月晚間，在酒後先傳訊「臿（插）你」、「強你」等詞語給備勤的正妹女隊員，再入侵備勤室性侵害得逞，害女隊員身心大受打擊，數次自殺未遂。法院審理時，他還暗指被害人與他人有染、濫交。一審判刑10年，二審改判12年、褫奪公權6年，最高法院20日駁回上訴定讞。

判決指出，李姓男子在台中市消防局某分隊擔任小隊長期間，在2015年10月30日晚間，與隊員聚餐時，先對年輕貌美的女隊員不斷勸酒，還公然說：「把你學姐灌醉，我要侵犯她」、「我比較好下手」，女隊員礙於人情，飲用蜂蜜口味啤酒約5、6罐而有醉意。眾人深夜1點多散場後，女隊員回到備勤室就寢。

但慾火難耐的李男竟又以通訊軟體LINE傳送「那鎮臿（插）你那臿（插）你有什麼條件」、「強你」等訊息騷擾女隊員。接著在凌晨3點多，突然侵入女隊員備勤室，強吻女隊員，還以生殖器、手指性侵得逞。女隊員倉皇逃跑，趁隙向值班人員通報，全案因此爆發。李男遭提起公訴。

一審法院審理後，因為在女隊員內褲與大腿內側，都採到李男基因，因此認定有罪，判刑10年，判決後李男遭解職。案經上訴，二審台中高分院審理時，李男否認犯案，辯稱內褲與大腿上的基因，是喝酒聊天時「噴口水」；他還影射女隊員與替代役男有染，栽贓嫁禍他性侵害。

二審法院不採信，痛斥李男「噴口水」辯詞「匪夷所思，無可採信」；另外影射女隊員與替代役男有染之說「汙衊別人，犯後態度惡劣」，考量他犯行造成女隊員終身陰影，案發後又脫產卸責，想逃避民事責任，二審改重判12年、褫奪公權6年。全案再上訴第三審，最高法院20日駁回上訴定讞。另外女隊員也提出民事訴訟求償2千餘萬元，一審判決李男須賠償409萬餘元，目前上訴二審審理中。

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