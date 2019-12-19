打造千萬水舞秀　耶誕夜來去高雄愛河聲光饗宴

▲24日耶誕夜高雄愛河將施放水舞。（圖／記者洪正達攝，下同）

記者洪正達／高雄報導

高雄愛河再添觀光新亮點，12月24日耶誕夜起每晚正式推出精彩水舞秀展演，副市長李四川前往視察，他邀請民眾除了到中央公園追光季活動，也能到愛河來欣賞水舞，搭配炫彩燈光與音效，兼具視覺及聽覺的雙重饗宴。

李四川表示，這項噴泉工程是目前國內最複雜的噴頭，加上愛河有海水，防鏽設備也不一樣，將在平安夜正式啟用，帶動愛河週邊觀光事業。

觀光局長邱俊龍表示，2020燈會也將藉由環保的水舞展演，取代煙火施放。2019愛河水舞共計492個噴頭，總長度達120公尺，交織出國際級創新的水之藝術場景。從108年12月24日耶誕夜起開始展演，至109年3月23日為止，點亮愛河。平日每晚7時至9時（每小時）、假日每晚6時30分到9時（每半小時）皆有水舞展演，每首曲目演出約5分鐘。

▲李四川表示，愛河水舞是全台首次嘗試在鹹水中設置水舞。（圖／記者洪正達攝）

此外，配合愛河音樂水舞秀開幕，將於12月24日耶誕夜晚間6點半在電影圖書館前廣場推出耶誕主題表演，邀請天主教玫瑰堂唱詩班的報佳音聖歌禮讚、樹德家商與龍華國中的歡樂耶誕主題趴勁歌熱舞，以及吉他情歌演唱，廣場兩旁還有三輪餐車的「耶誕市集」，包括窯烤披薩、美式漢堡、雞蛋糕、手燒仙貝、咖啡飲品、古巴三明治、唐揚炸物等，讓前來觀賞愛河水舞民眾，也能順道享用美食，共度浪漫耶誕。