1221Wecare大遊行高捷託播廣告突下架　綠營議員酸：國瑜機器動得厲害

▲高捷託播「Wecare罷韓」廣告突然下架，民進黨議員酸「國瑜機器動得厲害」。 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

1221Wecare台灣大遊行活動，主辦單位在高捷託播廣告影片傳出遭到下架，Wecare發起人尹立質疑市府是「背後黑手」，綠營議員簡煥宗則說是「國瑜機器」動得厲害，不過對此高捷公司表示：「是廣告商告知高捷後，不知道電視媒體拍攝後會作何評論，因此決定暫時停播」。而高雄市政府副市長葉匡時出面回應：高雄市政府沒有能力，也不會干涉高捷運作，所以廣告來往不清楚。

「Wecare高雄」發起罷韓「1221Wecare台灣大遊行」，18日開始在高雄捷運車站的電視螢幕播放廣告，不過現在卻傳出在18日下午遭到下架，所以尹立痛批這種作法就像是戒嚴時期的白色恐怖，同時點名高雄市政府是背後黑手，高雄市民進黨議員簡煥宗也聲援：「國瑜機器動得比國家機器厲害」，而另外一名民進黨議員邱俊憲更是痛批「查水表」。

▲高捷託播「Wecare罷韓」廣告突然下架，民進黨議員酸「國瑜機器動得厲害」 。（圖／記者吳奕靖攝）

面對質疑，高雄市政府副市長葉匡時回應：第一韓國瑜陣營一向是開大門走大路，光明磊落不會做一些違法的事、第二點高捷公司的董事會，高雄市政府僅能派2席，現在董事長還是中鋼公司派來的，總經理是在前朝就已經被任命，「高雄市政府根本沒有能力，也不會去干涉高捷的運作，所以高捷公司跟民間團體之間的廣告來往，完全不清楚」，第三點還呼籲中選會、司法單位好好調查一下尹立所代表的Wecare，是個什麼樣的團體、「是政治團體嗎？如果是政治團體，錢是哪裡來，所有的資金是不是透過合法的政治獻金過來，透過很多洗錢的方式洗給Wecare，我希望司法單位好好調查一下」。

▲高捷託播「Wecare罷韓」廣告突然下架，民進黨議員酸「國瑜機器動得厲害」。。（圖／記者吳奕靖攝）

對於高捷託播廣告遭到下架，高捷公司回應：「因該頻道為委外由廣告公司經營，並非向高捷所託播，在此之前，本公司也不知道有此廣告，因此高捷僅為告知廣告商有媒體要拍攝此段廣告，後來廣告商告知本公司，他們不知道電視媒體拍攝後會作何評論，因此決定暫時停播。」