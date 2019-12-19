砂石車進逼「側身撞擊」！白休旅打橫氣囊爆開釀3傷…肇事運將落跑慘了

記者蕭可正、莊智勝／花蓮報導

花蓮台9線237K處往台東方向18日下午4時許發生車禍，一輛砂石車行經事故路段時猛力擦撞白色休旅車，導致自小客失控撞上路旁號誌桿，所幸駕駛及乘客3人僅受到輕傷；但令人傻眼的是，事故發生後，砂石車運將不但沒有停下查看，還踩下油門加速逃離現場，現場民眾見狀後還一路尾隨緊跟，直到2個小時後駕駛才終於現身到案說明。

▲白色休旅車遭撞後打橫近90度，撞上路旁號誌桿，車內安全氣囊爆開。（圖／記者蕭可正翻攝）

警方指出，18日下午4時18分接獲民眾報案，表示台9線237K、台糖加油站處發生交通事故，現場一輛砂石車與白色休旅車發生擦撞，隨後砂石車駕駛還加速逃離現場。警方趕抵時，發現遭撞的白色休旅車打橫將近90度，路旁號誌桿被攔腰撞斷，休旅車車頭破損爛毀、安全氣囊爆開、輪框變形險些掉落，而駕駛林女 （約40歲）及2名乘客一度受困車內，所幸獲救後僅有手腳輕微擦挫傷，送醫治療後已無大礙。

警方表示，事發當下肇事的砂石車駕駛並未停下查看，逕自加速離開事故現場，熱心的民眾發現後一路尾隨，並撥打電話報警告知肇事駕駛動向，警方事後透過車牌追人，直到案發2個小時後肇事駕駛才終於到案，經初步確認雙方均無酒駕，雖然肇責仍尚待釐清，但由於砂石車駕駛涉及肇事逃逸，因此訊後立即函送檢方偵辦。警方也呼籲，發生車禍不論是否具有肇責，均應依規定報請警方到場處理，千萬不可自行離開現場，以免涉法。

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▼砂石車駕駛在肇事後逕自駛離現場，直到2個小時後才到案說明。（圖／記者蕭可正翻攝）