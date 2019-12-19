耶誕捐血傳愛　當個不一樣的耶誕老人！

▲普力關懷協會呼籲民眾前往台南公園捐血站，挽袖捐血助人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

您想扮演一下寒冬送暖的耶誕老公公嗎？只要在12月22日9時至下午5時，前往台南公園捐血站（公園路、公園南路口），挽起您的衣袖捐出熱血，化解歲末迫切的血荒，您將是今年最有愛心、最受歡迎的耶誕老人。

每年充滿歡樂氣氛的耶誕佳節來臨時，最令人期待的就是穿著一身紅衣、留著大鬍子的耶誕老公公駕著雪橇來送禮，藉此溫暖社會各角落。但每年的這個時候，也正是捐血中心和醫院血庫最缺血的時刻。為搶救血荒，普力關懷協會、楠西聖濟宮、虎尾寮緊急救援隊、開元寺慈愛醫院、佑明視障協會、精武門易理武術學會、台南市人體彩繪工會、A-Line Radio、台灣百事食品公司、小太陽關懷協會等單位特別攜手舉辦「耶誕捐血傳愛」活動，號召民眾捐出熱血，當個不一樣的耶誕老人。

普力關懷協會理事長張慧芳表示，捐血一袋，救人一命。新年連續假期將至，依照往年經驗，各大醫院為救治病患的手術需血量大增，但捐血人數有時不增反減，造成嚴重的血荒。她衷心期盼熱心民眾能踴躍捐血，尤其年輕世代更要把捐血變成良好的生活習慣，因為捐血有諸多好處，遇到缺血時，捐血卡還可優先領血。而捐血最大的好處就是能促進新陳代謝，尤其喜歡大吃大喝的人，捐血更可使血液加速更新，利己又利人。

張慧芳並強調，在耶誕節來臨前，捐血人若能選擇過一個與眾不同的耶誕節，參加捐血傳愛活動，就像報佳音的天使一樣，為人群帶來最良善的耶誕禮物，格外有意義，因為每一袋捐出的血，都可以為需要救援的病患帶來一線生機。

為鼓勵民眾踴躍捐血，現場服務人員都會戴上耶誕帽，並準備許多精美摸彩品，供捐血者抽獎，獎品包括：多台變速腳踏車、氣炸鍋、家電品等各種精美紀念品，而且人人有獎。現場還有CPR教學、免費義診、命理諮詢，並備有美味熱食及免費按摩服務，為活動增添歡樂熱鬧的氣氛。