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邊跑邊玩！首屆阿里山馬拉松登場　到「牛埔仔愛情大草原」玩跑旅、拿獎金

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▲▼阿里山森林遊樂區。（圖／台鐵局提供）

▲阿里山森林遊樂區。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

2020第一屆阿里山神木下馬拉松將於明年4月12日登場，今（19）日起開放報名，共有 42K全馬組、21K半馬組、10K挑戰組及3K親子組4大組別，參賽者可邊跑邊觀光，一覽阿里山風光，親子也可選擇牛埔仔愛情大草原環狀路線，邊跑邊玩，該賽事總獎金上看300萬元。

觀光局指出，42K及21K沿線可一覽阿里山風景風光，包括牛埔仔愛情大草原、觸口天長地久橋、仁義潭環潭公路林蔭大道、逐鹿部落等；3K則以牛埔仔愛情大草原環狀路線為主，適合親子及慢跑新手一起參加。

請繼續往下閱讀...

交通部觀光局表示，該賽事同時將舉行「啦啦隊加油競賽」及｢選手創意服裝競賽｣活動，獎金總額達200萬元，42K全馬組第一名可獲得新臺幣30萬元，第二名新臺幣15萬元，第三名新臺幣10萬元，全馬組取男女組前10名、21K半馬組取前10名可得獎金。

▲▼阿里山神木下馬拉松今起報名。（圖／觀光局提供）

▲阿里山神木下馬拉松今起報名。（圖／觀光局提供）

觀光局表示，「跑旅」是近年流行的旅遊方式，該賽事亦結合觀光體驗半日遊行程，推廣在地特色文化與美食，有「逐鹿部落文化體驗」及「圓潭大地茶席生態體驗」，除搗麻糬、梅花鹿餵食、戶外大型舞台劇表演及大地茶席體驗，更能享用到鄒族獵人包及愛玉美食。

此外，該活動結合阿里山EASY GO電商平台推出「阿里山國家森林遊樂區優惠套票」，內含阿里山國家森林遊樂區全票1張、觸口遊客中心-入里茶葉蛋1顆及希諾奇台灣檜木博物館95折購物優惠。觀光局表示，該賽事總招募人數為6000名，報名日期自12月19日至明年1月31日止。

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