236公分巨人鮑喜順不顧危險生子　11歲兒已經超過160公分

▲236公分的鮑喜順為他的生活帶來許多不便。（圖／翻攝自微博／赤峰娛樂）

實習記者謝汶穎／綜合報導

來自大陸內蒙古赤峰市的鮑喜順曾為全世界身高最高的人，高達236公分。他在56歲迎娶小他28歲的妻子，並在一年後生下兩人的兒子，如今兒子已經11歲，很多人擔心因為基因遺傳，小孩可能會長得更高，但目前看來，體型和同齡人沒有太大的差異，但還不確定未來會不會突然飆高。

根據騰訊網報導，鮑喜順出生於1951年，爸媽的身高都正常，他小的時候和其他的孩子也沒有什麼差別，但在他15歲那年，身高突然就飆到189公分，等到他20歲的時候，身高已經長到210公分，直到現在變成236公分，光是腿長就佔了150公分，在當時還破下金氏世界紀錄。

▲鮑喜順因為身高成為一位名人，現在有自己的直播團隊。（圖／翻攝自微博／赤峰娛樂）

鮑喜順的身高也造成許多不便，除了穿著需要特別訂製，布料用的也是一般人的兩倍，日常生活也因為身高有許多限制，也因為異於常人的身高，讓他一直遇不到自己的真愛，年過半百都還沒有結婚。

在2007年時，已經56歲的鮑喜順才遇上小他28歲的夏淑娟，並在認識1個月後，兩人就踏入婚姻。在結婚後曾有醫生表示，建議不要生小孩會比較好，因為可能會有遺傳上的問題，可能會危害小孩的安全，但兩人還是在2008年生下一名男嬰。

236公分的爸爸所生下的孩子，外界自然會關注孩子的身高問題。如今鮑喜順的兒子已經11歲，身高大約160公分，比一般的小孩發育得快，但也還在正常的範圍中，但未來的話還是有可能突破200公分。

鮑喜順在2005年、2008年兩度獲得金氏世界紀錄，被承認是地球上因自然原因而長得最高的活人，直到2009年該紀錄持有者被土耳其人蘇丹·科塞（Sultan Kösen）取代。科塞在2012年身高就已突破251公分。