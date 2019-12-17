推與鄰國邊境貿易　陸七箭連發納「互聯網＋」模式

▲廣西凭祥市邊民在浦寨邊貿市場選購菠蘿蜜。(圖／新華社)

記者陳政錄／上海報導

中美貿易協議曙光漸露之際，大陸持續推進與鄰國的「邊境貿易」合作，加強區域經貿連結。據《人民日報》報導，中共推出「七大實招」，支持邊境貿易創新發展，包括納入「互聯網＋」模式促進跨境電商發展、培育一批特色邊境商貿中心等。

據了解，大陸有14個陸上鄰國，近年積極推進「一帶一路」倡議、邊境貿易發展等，以加速區域經貿合作。以廣西沿邊地區為例，鼓勵當地企業以「邊境小額貿易」方式展開跨境貿易，每位邊民每天按互市貿易方式，可以進口不超過8000元人民幣的免稅商品，2018年在廣西，採取該方式的進出口總額達到1076.2億元人民幣，年增率為22.2%。

▲中歐班列。（圖／CFP）

根據中國政府網刊登的七大新措施，大陸商務部等部門，將推出包括培育一批特色邊境商貿中心、鼓勵發展「互聯網+邊境貿易」、支持建設邊貿結算中心等措施。

一，將調整完善邊民互市貿易功能定位，鼓勵其多元化發展；二，對邊境小額貿易出口試點增值稅無票免稅政策，實行出口商品簡化申報措施；三，完善轉移支付支持方式；四，支持邊境（跨境）經濟合作區和沿邊重點開發開放試驗區發展。

五，培育發展邊境貿易商品市場和商貿中心；六，發展適合邊境貿易特點的電商新業態；七，創新優化邊境貿易金融服務，優化邊境貿易發展的營商環境。

大陸商務部外貿司司長李興乾說，中央將積極培育外貿新業態新模式，增設一批跨境電商綜合試驗區。加快保稅維修再製造先行先試，促進邊境貿易創新發展，推動加工貿易升級和梯度轉移，積極擴大進口，持續提升貿易便利化水平，切實降低貿易成本，提高效率。