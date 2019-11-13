澳門連續13年「現金分享」每人3.7萬元　特首：要感恩國家

▲澳門。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

澳門特首崔世安12日指出，明年繼續現金分享等措施，永久性居民每人1萬元澳門幣（約新台幣3.7萬元），非永久性居民每人6000元澳門幣約新台幣2.2萬元），並繼續為合資格的澳門居民開立公積金個人帳戶。崔世安呼籲澳門居民，要感恩國家，愛護澳門，繼續齊心合力建設美好家園。

根據《澳門日報》，特區政府下月換屆，經歷10年特首生涯的崔世安將交班，他於12日下午最後一次以特首身份列席立法會全體會議，總結今年財政年度政府施政工作，並介紹明年財政年度預算安排。

除了上述「現金分享」措施，澳門政府將新開戶注入1萬元（澳門幣，下同）啟動資金，並繼續額外向居民的公積金個人帳戶注入預算盈餘特別分配7000元，公務員方面，明年1月起，薪俸點由每點88元，調升至91元。

▲澳門特區行政長官崔世安。（圖／翻攝自《中新社》）

崔世安表示，經與第五任行政長官賀一誠達成共識，為確保特區的穩定和發展、維持各公共部門的正常運作、符合有關法律要求，現屆政府仍根據基本法及《預算綱要法》的相關規定，制訂下一年度的財政預算。

《新華社》報導，崔世安表示，十年的實踐更能確切驗證堅守「一國」之本、善用「兩制」之利，是澳門特區不斷發展、繁榮穩定的根本。澳門社會祥和、穩定發展，是國家賦予特區「一國兩制」的制度優勢，讓澳門可以背靠祖國，受惠於國家所給予的多項優厚政策措施，受惠於國家不斷進步發展帶來的各種機遇。

澳門於2008年開始「現金分享」，至今連續13年。崔世安於2009年12月20日就任澳門地2任特首，於此之前曾任澳門第1任社會文化司司長，2018年起出任大陸國務院粵港澳大灣區建設領導小組成員。

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