快訊／訪澳門3天行程滿滿！習近平18日下午抵達：澳門經驗值得總結

記者鄭思楠／綜合報導

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平於12月18日至20日赴澳門，出席「慶祝澳門回歸祖國20週年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮」。下午約4時，習近平專機抵達澳門國際機場，隨後發表講話，「澳門回歸祖國20年，取得的成就和進步令人自豪，祖國人民和中央政府都感到自豪，澳門認真貫徹『一國兩制』方針，取得的經驗和具有的特色值得總結。」

習近平和夫人彭麗媛16點20分左右步出專機，他首先回憶，「我很高興能夠再次來到美麗的澳門，我對澳門並不陌生，在2000年6月，也就是澳門特區成立不到半年，我就來澳門訪問過，之後也多次到澳門來，最近的一次是5年前，也就是澳門回歸祖國15週年的時候，我來出席慶祝活動，現在是回歸20週年了，我再次來到澳門，感到非常高興。」

▲習近平夫婦抵達澳門。（圖／CCTV+授權提供）

他進一步表示，「今年10月我們隆重慶祝中華人民共和國成立70週年，澳門回歸祖國20週年也是全國人民關心的又一件大事，在此我代表中央政府，祖國各族人民，向澳門同胞致以熱烈祝賀與美好祝願，澳門未來發展美好的藍圖，需要我們共同的去描繪。」

習近平最後透露，「我在接下來幾天的行程裡，願與澳門各界人士，就我們共同關心的問題，多多交流。」

澳門現任特首崔世安和候任特首賀一誠都到場迎接，此外，澳門政府還特別安排一批小學生到機場迎接。歡迎隊伍舉著花束，不斷高喊「熱烈歡迎」。

▲習近平在機場發表講話。（圖／CCTV+授權提供）

據澳門特區政府新聞局公布的行程，習近平今日下午率領中央政府代表團抵澳後，將會接見行政長官崔世安；19日會見澳門特別行政區現屆官員及本澳各界人士，傍晚出席由特區政府所設的歡迎晚宴及「濠江情‧中國心 慶祝澳門回歸祖國二十週年文藝晚會」。

▲習近平夫婦抵達澳門。（圖／CCTV+授權提供）

20日上午，習近平主席將出席「慶祝澳門回歸祖國二十週年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮」，隨後會見澳門特別行政區新任行政、立法、司法官員等，下午完成行程後離開澳門。

此前，《路透社》曾報導稱，中國國家主席習近平到訪澳門，將宣佈一系列措施；將澳門以博彩業為主的經濟，轉向包括金融及旅遊等多元化發展。

我該答應女友嗎？

▼習近平夫婦搭車離開。（圖／翻攝CCTV+）