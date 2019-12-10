民豐有愛歲末送暖　再捐有機白米3千公斤

▲▼歲末送暖，民豐有機米老闆游建富（上圖）再度捐贈宜縣物資銀行有機白米3千公斤。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

歲末送暖，民豐有機農場關懷縣內經濟弱勢邊緣戶、獨居老人及社會福利機構等弱勢族群，10日上午11時，再度捐贈宜蘭縣物資銀行有機白米3千公斤。



民豐有機米由農家出身的游建富發起，並於1998年成立產銷班，之後由第2代的游勝文接棒，不只傳承了父親友善耕作理念，還將食育概念利用DIY體驗行銷將有機米推廣出去，且長期捐贈有機米予宜蘭縣內社福團體、機構。

10日再捐贈有機白米3千公斤給縣政府，希望讓更多的弱勢族群能夠得到協助，也可以吃得健康，民豐有機米第一代老闆游建富先生表示，未來將會持續協助弱勢家戶，秉持著「取之於社會，用之於社會」的精神，為社會回饋盡一份責任傳遞愛與溫暖。

宜蘭縣長林姿妙表示，關懷弱勢族群是縣政府的主軸工作，感謝民豐有機農場長期深耕宜蘭、友善耕作關心環境，部份弱勢家戶在公法救助體系下仍難以滿足必要生活所需，縣府會持續連結社會資源挹注，串連更多熱心與溫馨的關懷力量，讓更多社會企業響應善舉，協助弱勢家戶渡過急難時刻，讓社會更加溫暖，一起拚出宜蘭好生活。

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