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壽險業大筆資金投入不動產　金管會設2大關卡盯緊緊

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▲▼金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

壽險業近期投資不動產的動作頻頻，有2家壽險公司以高於底價的價格標下地上權，引發市場質疑是否有符合收益率的規範。金管會主委顧立雄今（11）日對此表示，持續關注壽險公司將資金投入不動產的即時利用率及投資收益率，這都會列為金檢範圍之內，若達不到會要求改善，而改善不成則會處罰。

近期有2家壽險業者接連將大筆資金投入不動產，首先是南山人壽11月底以159.8億元標下信義行政中心地上權，溢價率高達6成，再者是元大人壽也以53.3億元標下松江南京地上權，溢價率近3成，引發外界擔憂溢價是否過高。

金管會主委顧立雄今天出席「2019國泰金控氣候變遷論壇」受訪時指出，壽險業在資金運用上，由於國外投資已經相當緊繃，站在主管機關的立場，希望業者將資金投入在公共建設上，不過這部分胃納量不足。

顧立雄表示，壽險業的資金投入不動產已有相關規範，也就是即時利用率和投資收益率，因此壽險公司在評估時，須達到金管會所要求的收益率，同時也符合即時利用即可。

顧立雄強調，從公司治理角度來看，壽險業應審慎評估投標價格和收益率，同時金管會也會進行金檢，尤其涉及收益率及即時利用，相信壽險業已有充分理解。

顧立雄說，壽險業在資產配置上，需有3大要件，包括安全、流動性好、收益率好，由於過去國外投資儘管有固定收益，但面對匯兌風險，可能會被吃掉，至於國內則是會涉及到投資標的與流動性的問題，因此屆時是否有達成即時利用和受益率與否，都會列為檢查範圍，達不到就會要求改善，而改善不成則會處罰。

另據「保險業辦理不動產投資有關即時利用並有收益之認定標準及處理原則」，保險公司除了要符合即時利用之外，同時投資報酬率也要符合一定標準（2.345%）。

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