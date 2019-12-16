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雲林縣府首創「愛心年菜整合平台」　讓弱勢者不孤單

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▲雲林縣政府首創「雲林縣愛心年菜整合平臺」，整合各界捐贈的年菜資源，讓每一個需要年菜的家戶都可以獲贈，公平妥適將社會溫暖傳遞給弱勢家庭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府首創「雲林縣愛心年菜整合平臺」，整合各界捐贈的年菜資源，讓每一個需要年菜的家戶都可以獲贈，公平妥適將社會溫暖傳遞給弱勢家庭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府首創「雲林縣愛心年菜整合平臺」，於16日上午召開「雲林縣暖心暖胃愛心年菜整合平臺暨行動社福分享幸福愛心物資冷藏運輸車啟動儀式」記者會，整合各界捐贈的年菜資源，讓每一個需要年菜的家戶都可以獲贈，公平妥適將社會溫暖傳遞給弱勢家庭，讓愛心不浪費，讓弱勢者不孤單。

雲林縣長張麗善表示，許多企業及善心人士透過結合社福團體或縣政府單位等捐贈年菜，縣政府為了能讓各界捐贈之愛心年菜傳送到有需要的鄉親家裡，首創「雲林縣政府年菜整合平臺」，期能透過公私協力整合年菜捐贈資源媒合受贈家庭，一來愛心不會過度集中某些家戶致浪費，二來讓每一個需要年菜的家戶都可以獲贈。

張麗善說，為配合年菜的運送，雲林縣政府於十月底獲中視慈善愛心基金會捐贈雲林縣實物銀行第1部愛心物資冷藏運輸車也將在此時此刻啟動，以行動社福分享幸福，加速愛心物資發送服務，展現舉足輕重的角色，透過這部愛心物資冷藏運輸車將年菜即時分配到各家戶，提供「年菜妥善分配，鄉親實質受惠」的貼心服務，也讓各界所捐贈的愛心物資更有溫度的傳送到鄉親手上。

雲林縣政府社會處長林文志表示，已知今年勸募年菜的有復健青年協進會、沐馨服務協會、老吾老基金會、雲萱基金會以及7-11、全家、萊薾富便利超商…等，均各自有年菜募集管道與發送對象，希望各單位依自己能力愛心送暖，共襄盛舉，此活動主要的目的是填補年菜不足的空缺，整合年菜資源。

林文志說為了讓各界提供的年菜所贈送的家庭不重複，決定成立年菜整合平臺，由社會處將各界所提報的年菜需求名單做統整，讓受贈者不重複，避免有的弱勢家庭吃不完，有的卻未被提送等情況發生，最終目的就是提供本縣20鄉鎮市弱勢家庭溫暖的幸福年菜。

林文志指出，今年除了結合雲萱基金會運用公益彩券盈餘分配款提供八百份愛心年菜以外，雲萱基金會也進行公益勸募，預計至少勸募八百份年菜，加上復健青年協進會、沐馨服務協會及老吾老基金會等對其所服務弱勢家庭致送的年菜，則預計今年縣內至少有二千份愛心年菜提供縣內低(中低)收入戶、獨居老人、弱勢家庭邊緣戶、身心障礙家庭或實際有需求之單親家庭等弱勢近貧族群，有一頓暖心暖胃的年夜飯。

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