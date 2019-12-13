飽足感加倍！爸媽泡奶必加「古早米麩粉」　網讚更香濃：小孩都喝得嚇嚇叫

▲很多人到現在還會去老店買米麩泡給孩子喝。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

不少六年級生小時候都有喝過「米麩」，這是將米製成米香後，再研磨成粉狀，最後用熱水沖泡而成的飲品。一名網友表示，他記得小時候奶粉很貴，當時很多爸媽都會到雜貨店買米麩泡給小孩喝，來取代貴鬆鬆的牛奶或奶粉，「小時候每天喝，想起來有點懷念，又有點噁」，如今好像已經很難買到米麩，甚至很多年輕人根本不知道這是什麼。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，小時候家人為了省錢，都會買一大袋的米麩泡給小孩喝，他印象中都是喝這個長大的，泡起來是呈現淡淡咖啡色，味道類似米漿，但口感更加濃稠，雖然以前每天喝都喝到膩了，但現在回想起來，不禁有點懷念米麩的獨特口感，可惜市面上幾乎看不到了。

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▲奶粉裡加2匙米麩可以增添飽足感。（圖／翻攝自爆廢公社）



貼文一出就喚起網友回憶，很多人跟原PO一樣喝米麩長大的，甚至現在還會買給自己小孩喝，「我還是很愛喝啊，現在小孩泡牛奶還是加這個」、「我小孩也是牛奶+米麩！很營養」、「我有給女兒喝，南屯市場有間老店還有賣，而且有無糖的一包才$150」、「這個全聯好像就有在賣，但是要去一些米店買的比較好吃，一些老店有自己的配方+一些芝麻什麼的，才會濃醇香」、「我媽說我小時候不喝牛奶，都是喝這個長大的。」

網友指出，米麩不只價格便宜，而且加幾匙在奶粉裡可以增加飽足感，也比單喝奶粉更營養，「咪呀乎（米麩的台語）是以前的年代給小孩寶寶補充營養跟飽足感的，我媽說我小時候也有喝這個，而且是泡奶粉的時候加進去泡的」、「跟奶粉對半混，不然全奶粉太貴了～小孩一樣喝得嚇嚇叫，而且奶粉變的很香」、「記得當時小時候這個當時賣一包50，小時候奶粉太貴又喝得很兇，所以之後爸媽就改買這個給我們喝，當時喝這個甜甜的，蠻好喝的，但是長大之後就不曾喝過了。」

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