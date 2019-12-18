「你說什麼」他狂回：吃飯！韓國瑜玩到滿頭汗　失控喊：我好累

地方中心／高雄報導

2020總統大選國民黨候選人韓國瑜回到高雄，不僅合體同黨立委候選人陳麗娜，還跟最正助選員李明璇、網路節目《謝謝琳來了》製作人林仕鵬大玩「你說什麼」遊戲，其中製作人林仕鵬要透過韓國瑜的嘴型來猜「司法要公正，就要選國政」，不過林仕鵬一直把司法答成了「吃飯」，讓韓國瑜頻頻擦汗，高喊：累死了。

▲韓國瑜合體陳麗娜，大玩「你說什麼」遊戲，影片上線5小時破8萬人收看 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這場活動就在16日下午舉辦，當時陳麗娜跟韓國瑜在小港漁會合體，林仕鵬找來李明璇一起玩「你說什麼」，第一回合是由林仕鵬戴耳機聽韓國瑜說了什麼，當時抽到的題目是「司法要公正，就要選國政」，但是韓國瑜一講司法，帶著耳機回答的林仕鵬不是說「吃飯」、「奇耙」，讓韓國瑜滿頭大汗，甚至有一度急了，扯下林仕鵬的耳機，直說：「太累了」。

▲韓國瑜合體陳麗娜，大玩「你說什麼」遊戲，影片上線5小時破8萬人收看 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而李明璇跟陳麗娜一組，不知道是不是李明璇領悟力較高，秒解任務，讓陳麗娜忍不住都要酸林仕鵬，整段影片在18日中午在網路《謝謝琳來了》頻道上線播出，光是5個小時的時間，就有超過8萬人次來收看，不少網友紛紛按讚留言，表示難得看到韓國瑜在選戰緊繃的過程裡頭，如此「輕鬆」的畫面。

▲韓國瑜合體陳麗娜，大玩「你說什麼」遊戲，影片上線5小時破8萬人收看 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

完整影片播出

【J-SHOW】製作人仕鵬向天借膽!!竟敢罵韓國瑜市長!!現場到底發生什麼事?