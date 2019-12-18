危害社會安全！香港示威者上海轉機被遣返　港警：沒提供資料給大陸

▲上海浦東國際機場。（圖／記者謝婷婷攝）

記者劉亭／綜合報導

香港一名青年曾在反送中活動被捕，日前準備從上海轉機前往法國巴黎時，突然被帶走扣查，之後指他可能危害社會安全，原機遣訪。讓他懷疑自己被捕的資料已被香港警方傳給大陸公安。

根據《明報》報導，22歲事主梁先生表示，今年10月1日在灣仔拍攝警方施放催淚彈時，突然被數名警察逮捕，在警察局扣留48小時後獲准保釋，11月時選擇踢保（中止保釋），至今未被檢控。

梁先生表示，他先前購買東方航空機票，準備從上海轉機到巴黎找女朋友，在香港登機時一切都很順利，但到了上海浦東機場時，在停機坪就有執法人員直呼全名，並將他帶走。梁先生指自己不會入境，但對方表示機場也是中國境內。

之後梁先生被帶走房間，行李、手機都被搜查，手機內有關反送中活動相片疑似被拍照存檔。之後一名大陸執法人員告訴他，因他為害社會安全被拒絕入境，之後有兩人沒收港澳居民來往內地通行證、護照，陪他搭乘原機返回後才交還。

香港警方則表示，沒有將任何人被捕資料交給大陸執法單位；也不會因為曾參加示威活動，或曾經於這段時間被逮捕，而將資料交給境外值法機構，除非是在境外有犯刑事罪刑符合條件，才會按照機制提供有關資料。