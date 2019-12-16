搭同事車回家！人妻大街遭夫鐵棍毆打「嘴裡塞滿屎」…衣服全被剪爛

▲孫姓女子在回家路上遭到丈夫、公公毆打。（圖／翻攝《紅星新聞》，以下同）



記者柯振中／綜合報導

浙江溫州日前發生一起家暴案，33歲的孫姓女子回家途中遭到丈夫、公公毆打，導致身上出現多處傷口，臉部被打到毀容，甚至還被強餵大便，讓弟弟氣炸告上法院。全案目前仍在審理當中。

綜合陸媒報導，這起事件發生在13日晚間，孫女當時正打算回哥哥家，沒想到半路遭到丈夫與公公攔截，在大街上遭到鐵棍毆打、衣服也被剪刀剪爛，導致身上、臉上出現多處傷口，還被壓制在地強餵大便。

孫女的弟弟指出，姊姊2017年嫁給姜家，目前育有2女1子，先前娘家為了體恤姊姊辛苦，轉了人民幣200萬（約新台幣863萬元）的嫁妝、58萬（約新台幣250萬元）的嬰兒壓歲錢給姊姊，卻都被夫家給搶走，讓家人十分憤怒。

▼孫女的娘家轉給她不少錢，全都被夫家搶走。

「之前因為爭吵，我姊搬到我哥家居住過，今年12月初，因為我姊工作地點在市區，又搬到哥哥家居住」，孫女的弟弟說，姊姊當天晚上10點多搭同事的便車回家，沒想到被丈夫與公公尾隨，還被指控「跟同事有不良關係」，進而遭到施暴，導致姊姊現在人還躺在醫院。

遭到施暴的孫女說，自己搭著同事的便車，卻突然被一輛車攔下，丈夫與公公隨後走下車，開始敲打車窗，她原先想解釋，但2人不由分說地痛毆她，讓她一點解釋的機會也沒有，「我起來時，姜某乙（公公）使勁用帶著工具的雙手刮我的臉，刮完臉後又返回車上拿了幾袋大便塗抹我的傷口和嘴巴，再拿剪刀剪我頭髮和衣服。」

孫女說，被施暴的當下，她的手機遭到丈夫與公公搶走，2人施暴完後也主動投案，因此家人直到隔天凌晨1點才知道消息。事件發生後，姜家主動找到孫家人，想對案件進行和解，但孫女的弟弟氣炸說明，「這麼大事怎麼可能和解，必須讓他們得到應有的懲罰。」孫女的弟弟目前已在蒐集證據，準備對施暴的2名姜姓男子提告，全案目前仍在審理當中。

▼孫女遭到施暴的現場遺留許多頭髮、血跡與大便。



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