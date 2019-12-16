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全台首創智慧停車雲端數據平台啟用　黃偉哲：提供有感的智慧停車服務

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▲全台首創智慧停車雲端數據平台正式啟用，提供民眾有感的智慧停車服務。（圖／記者林悅翻攝）

▲全台首創智慧停車雲端數據平台正式啟用，提供民眾有感的智慧停車服務。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府建構一套全台首創「智慧停車服務體驗創新計畫雲端數據平台」，同時並獲得「2019雲端物聯網創新獎」傑出應用獎的肯定，16日在市長黃偉哲主持下正式啟用，此智慧化系統的分析，甚至還可做為未來交通政策施政參考，未來將提供民眾有感的智慧停車服務。

黃偉哲表示，台南古都一向以來都有停車位不足的問題，智慧停車的部分是增加停車位周轉率，藉著用許多新的Meter（Parking Meter智慧停車柱）也就是新的智慧停車的停車柱，不管是使用地磁或是其他方式，總之要把可得的停車位、有空間的停車位，以及民眾停車習慣做成大數據，作為將來新設停車點，以及將來興建立體或平面停車場的參考。

黃偉哲開心表示，只要是找停車位，用APP的軟體，藉著地磁或是停車柱，能夠將最新的停車數據傳到智慧停車服務中心來，以利建構大數據，讓後台能夠容易了解、掌握每個區塊停車空間的流動，以及它的使用率，或是對用路人的導航，都可以作為將來建置新停車空間的參考，這些都是市府要推動的目標。黃偉哲相信從軟體、硬體一起著手，希望能夠提供給市民最好的停車服務，也在台南古都有限的空間資源，做高效率的運用。

交通局長王銘德表示，本案配合經濟部工業局智慧城鄉計畫，總經費1億元，由經濟部工業局與業者共同出資，台南市政府負責規劃停車需求熱點商圈路段為示範場域，引進民間新式科技，成為智慧城市智慧交通應用案例。 「智慧城鄉生活應用補助計畫」是專門針對停車需求熱區的路邊停車格位場域來設計，經由台灣國際公司在台南建置路邊停車格位地磁偵測、及結合智慧停車柱等2套系統、路外停車場等停車格位資訊，再整合成全台首創「智慧停車服務體驗創新計畫雲端數據平台」。

「雲端數據平台」正是智慧停車服務關鍵的一環，將路邊及路外停車資訊整合分析，未來甚至可預測並提供應用於城市交通治理，以及為民眾帶來更多元停車資訊服務。

 

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